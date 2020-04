Coronavirus Latina: 475 casi totali in provincia. Positivi in una Rsa ad Aprilia

Sono dati confortanti quelli degli ultimi giorni nella provincia di Latina: con il bollettino di ieri, 23 aprile, la Asl pontina ha ufficializzato tre nuovi casi di positività al coronavirus in tutto il territorio (uno dei quali a San Felice Circeo che, in serata, il Comune ha dichiarato in realtà non essere nuovo) che si sommano ai due di lunedì 20 aprile e al solo caso di mercoledì 22 aprile. Il totale dall’inizio dell’emergenza è di 475 mentre gli attuali positivi sono 268, 61 i ricoverati. Aumentano anche i guariti in provincia che salgono a 185 - 12 in più ieri -. L'altro dato importante arriva dal capoluogo: quattro giorni senza nuovi contagi a Latina dove l’ultimo caso risale a domenica; sono oggi 19 i comuni pontini senza attuali positivi.

Coronavirus Aprilia: positivi in una Rsa

La notizia negativa arriva, però, da una Rsa di Aprilia. Otto anziani della San Michele Hospital sono risultati positivi al tampone - un numero che non rientra nel bollettino di ieri -: la conferma si è avuta nella serata di ieri quando sono iniziate le operazioni di trasferimento dei pazienti all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Da quanto si apprende i positivi sono in buone condizioni; all’esito dei tamponi la Asl ha predisposto subito il piano di trasferimento presso il nosocomio del capoluogo (qui la notizia).

Coronavirus, l'appello dei sindacati per le Rsa

Riflettori puntati sulle strutture di lungodegenza per gli anziani per tutelare sia i degenti che il personale sanitario. Con una lettera inviata al prefetto di Latina Maria Rosa Trio, al direttore della Asl Giorgio Casati e al sindaco di Latina in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità Damiano Coletta i segretari generali di Spi-Cgil, Fnp-Cgil, Uilp-Uil pensionati Beatrice Moretti, Umberto Coco, Francesca Salvatore chiedono l’apertura di un tavolo specifico di crisi per monitorare l’andamento del Covid-19 nelle strutture di lungodegenza della provincia (qui la notizia).

Stretta sulle case di riposo: criticità in 7 strutture pontine

E proprio nella giornata di ieri la Regione Lazio ha confermato la scoperta di alcune criticità emerse nel corso delle verifiche sulle Rsa e le strutture socio assistenziali accreditate nella provincia di Latina. Si tratta di sette case di riposo sulle quali, durante le ispezioni Asl, sono stati rilevati casi di sovraffollamento. I rilievi sono relativi al numero degli ospiti superiori a quanto autorizzato e al fatto di ospitare persone non autosufficienti (qui la notizia)

Coronavirus Lazio: andamento stabile sotto i 100 casi

Si mantiene stabile l’andamento dei contagi anche nel Lazio, da cinque giorni sotto i 100 casi e con un trend all,1,3%. Una discesa da “proseguire e stabilizzare” ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato. Sono stati 79 i nuovi positivi confermati ieri che hanno fatto salire il totale dei contagi a 6054, 4486 gli attuali positivi. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (21.013) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.549) di quasi 10 mila unità. Per quanto riguarda i guariti salgono di 51 unità in un giorno per un totale di 1.193; 5 i decessi ieri. Superata la soglia dei 111 mila tamponi.

Latina progetta l'estate: confronto tra Comune e balneari

Proprio a Latina è stato avviato il dialogo tra operatori balneari e amministrazione, con tutti gli assessorati competenti, per programmare una stagione estiva che si preannuncia complessa e certamente diversa rispetto al passato. Due giornate di confronto in cui si sono poste le basi di una reciproca collaborazione, con il Comune pronto a dare sostegno alle attività balneari e gli operatori che hanno avanzato alcune proposte per gestire in sicurezza stabilimenti e chioschi (qui la notizia).

Crisi aziendali, 10mila domande di cassa integrazione in deroga

Sono oltre 10mila nel sud del Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, le domande di cassa integrazione in deroga presentate dalle aziende la cui attività è stata sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus. E' un dato che emerge da uno studio dei segretari della Uil delle due province, Luigi Garullo e Anita Tarquini. I due territori insieme contribuiscono per il 17% al totale delle richieste del Lazio. Da Latina in particolare sono pervenute 5.800 domande (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Lungomare di Sabaudia chiuso per il 25 Aprile e il 1° Maggio

Coronavirus Formia: tavolo tecnico sulla ripresa

La denuncia di Uiltucs: lavoratori del commercio e del turism senza sussidio

Coronavirus San Felice Circeo: mascherine donate al Comune

