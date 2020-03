Coronavirus Latina, D'Amato: "Lieve calo, ma nessuna ilusione". In arrivo 300mila mascherine nel Lazio

Un aumento di contagi più contenuto rispetto a quello registrato nei giorni scorsi. E' salito ancora, nella giornata di ieri, 23 marzo, il nmero di casi positivi al Covid 19 in provincia di Latina e nel resto del Lazio, ma c'è stata una leggera flessione, sottolineata anche dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Registriamo un dato in calo rispetto alle ultime 24h con 157 casi di positività, per la prima trend all’11%, mentre i decessi sono stati 10. Continua l’aumento delle persone guarite che sono 63 in totale. Non dobbiamo farci illusioni e tenere alta la guardia questa settimana sarà molto importante". Nel Lazio, al 23 marzo, sono 1.540 i casi di positività esaminati dall'inizio dell'emergenza.

Nel Lazio in arrivo mascherine e tute

Intanto oggi, 24 marzo, sono in distribuzione presso le strutture sanitarie 300mila mascherine chirurgiche, 31450 FFP2, 11300 tute idrorepellenti e 142mila guanti. Ad annunciarlo è l'assessorato alla Sanità. Nello specifico è prevista per oggi la consegna di Coronavirus, in arrivo dalla Regione 12mila mascherine e 10mila guanti per la Asl di Latina

Coronavirus Latina: un decesso e 46 contagiati

Anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, nel suo ormai quotidiano messaggio ai cittadini ha detto che questa settimana sarà decisiva e che "dobbiamo prepararci alla battaglia". Proprio a Latina si è registrato ieri un primo decesso: si tratta di un dipendente dell'Inps che era risultato positivo e che da diversi giorni era ricoverato in Terapia intensiva al Goretti. Complessivamente sono 46 i pazienti positivi a Latina e i contagi sono cresciuti di cinque unità ogni giorno.

Coronavirus Fondi: un solo contagio nella giornata del 23 marzo

Un solo nuovo caso invece si è registrato ieri a Fondi, zona rossa del Lazio, dove sono stringenti le misure adottate e rigidi i controlli sulle strade, agli ingressi della città e anche al Mof. Nella notte del 23 marzo un altro morto, un paziente di 70 anni che era ricoverato all'ospedale Goretti di Latina. Si tratta della quarta vittima di Coronavirus a Fondi.

