Coronavirus Latina: salgono a 486 i contagi in provincia. Controlli nelle Rsa

Undici nuovi casi di positività al coronavirus quelli confermati ieri dalla Asl di Latina con il consueto bollettino, 9 dei quali fanno riferimento alla Rsa di Aprilia, il San Michele Hospital, gli altri due registrati a Sezze e Latina. Dopo giorni in cui l’andamento della diffusione del Covid-19 si era fortemente rallentato in provincia la giornata di ieri ha fatto dunque segnare un importante aumento. E’ salito a 486 il numero dei contagi totali dall’inizio dell’emergenza in tutto il territorio, sono invece 269 gli attuali positivi in carico alla Asl. Il dato positivo rimane quello dei guariti: 10 neagativizzati in più ieri che fa salire il totale a 195. Perché nelle scorse ore è stato registrato un aumento dei pazienti ricoverati - sono 69 - dovuto in parte al trasferimento dei pazienti positivi dal San Michele Hospital al Goretti di Latina.

Coronavirus Aprilia: positivi nella Rsa

Resta alta l’attenzione ad Aprilia, come anche nel resto della provincia, sulla situazione delle Rsa. Dopo la conferma dei contagi all’interno del San Michele Hospital (oltre ai 9 pazienti confermati ieri si aggiungono anche 3 operatori risultati positivi nelle scorse settimane) nella giornata di ieri è stata avviata un’indagine epidemiologica e sono stati svolti decine di tamponi; il timore dunque è che il virus possa essersi diffuso. Nella serata di ieri è stato il sindaco Antonio Terra ad aggiornare i cittadini sulla situazione attraverso un videomessaggio diffuso sulla pagina Facebook del Comune.

Coronavirus Lazio, 78 nuovi casi positivi

Andamento stabile sotto i 100 casi nel Lazio e un trend al 1,3%. La conferma arriva dopo i 78 nuovi casi che sono stati registrati ieri che fanno salire il totale dei contagi a 6132 - 4492 gli attuali positivi -. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.998) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.247) di quasi 8 mila unità. Per quanto riguarda i guariti aumentano ancora, 63 quelli registrati nelle scorse ore, per un totale di 1.256; 9 i decessi ieri mentre è stata superata la soglia dei 114 mila tamponi. Aumentano anche nel Lazio, ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'amato, i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 506 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio.

Coronavirus Lazio, nuova ordinanza della Regione

Nuova ordinanza della Regione Lazio che dispone ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza da coronavirus nel territorio. Il nuovo provvedimento, valido fino al 3 maggio, è stato emanato ieri, venerdì 24 aprile; consente, tra le altre cose, a partire dal 26 aprile la vendita di calzature per bambini, e conferma la chiusura degli esercizi commerciali il 25 Aprile e il 1° Maggio (a eccezione di centri agroalimentari all’ingrosso, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio). Vengono inoltre consentiti spostamenti, anche al di fuori del proprio Comune, per attività di manutenzione di natanti da diporto (qui la notizia)

Negozi e supermercati chiusi il 25 Aprile

Una nuova ordinanza è stata emanata ieri dalla Regione Lazio tra le cui disposizioni figura anche la conferma della chiusura dei negozi di generi alimentari e supermercati per le giornate del 25Aprile e del 1° Maggio. Saranno comunque consentite oggi le vendite a domicilio e quelle effettuate attravreso distributori automatici (qui la notizia)

Coronavirus: test sierologici nel Lazio

E’ stata inoltre approvata la delibera dalla Giunta regionale sui test sierologici per gli operatori sanitari, delle Forze dell’Ordine nella regione Lazio e in specifici contesti di comunità all’interno di indagini di sieroprevalenza. Questi test non danno alcuna patente di immunità, ma servono a verificare come è circolato il virus in determinati contesti (qui la notizia).

Coronavirus Latina: le proposte dei balneari per la stagione estiva

Sono diverse le proposte sul tavolo di discussione avviato con il Comune, avanzate dagli operatori balneari di Latina in vista della prossima, e ormai imminente, stagione estiva. In due diversi incontri in videoconferenza è stato possibile fare il punto della situazione e avviare un dialogo per programmare una stagione certamente diversa dalle altre e ancora tutta da costruire. Prolungamento di un anno delle concessioni, ampliamento in concessione, presidi fissi di controllo su tutto il litorale, queste alcune delle proposte che sono state discusse. (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Ospedali Covid: sindaco di Formia scrive alla Asl

Lungomare di Sabaudia chiuso per il 25 Aprile e il 1° Maggio

Avvio della stagione balneare in sicurezza: al lavoro in Regione

L'Aprilia Racing Club dona 2000 mascherine al Comune