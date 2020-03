Coronavirus Latina, 216 casi positivi: la mappa dei contagi nella provincia pontina

Sono saliti a 216 i contagi complessivi in provincia di Latina, 23 in più nella sola giornata di ieri, 24 marzo, come rivela il bollettino Asl. Nel Lazio si contano invece 1.728 pazienti gestiti da inizio emergenza, 1.545 quelli attualmente positivi.

Coronavirus, la mappa dei contagi in provincia di Latina

Per quanto riguarda il territorio pontino, ecco la mappa dei contagi e i numeri per ogni comune toccato dal contagio. I numeri maggiori si registrano a Fondi, comune diventato zona rossa del Lazio, dove i contagi sono saliti a 60. Di questi circa 30 sono ricoverati, cinque negativizzati, gli altri gestiti in isolamento domiciliare. Contagi elevati anche a Latina, dove gli aumenti di ieri (+4 nuovi pazienti) fanno registrare superare i 50 pazienti positivi. Questi i dati per i singoli comuni: Aprilia 18; Bassiano 3; Cisterna 7; Cori 5; Fondi 60; Formia 8; Gaeta 2; Itri 3; Latina 51; Lenola 4; Maenza 1; Minturno 11, Monte San Biagio 1; Norma 1; Pontinia 2; Sabaudia 5; Santi Cosma e Damiano 1; Sermoneta 1; Sezze 7; Sperlonga 2; Spigno Saturnia 2; Terracina 12. Sei infine i contagiati da fuori provincia, tre da fuori regione.

Il totale dei decessi è 10, di cui quattro pazienti originari di Fondi, due di Sperlonga (moglie e marito), una di Lenola, una di Formia, una di Minturno e un paziente di Latina.

Coronavirus Fondi: positivo un operatore del Mof

Primo positivo al Mof di Fondi, individuato grazie ai controlli in ingresso di tutti gli operatori. Un uomo è stato trovato con febbre alta e, sottoposto successivamente al tampone, è risultato positivo ed è stato messo in quarantena.

Nel Lazio un protocollo per individuare il vaccino

Intanto ieri è arrivata una buona notizia dalla Regione: la firma di un protocollo con ministero della Salute, ministero dell'Università e della Ricerca, Consiglio nazionale delle Ricerche e Irccs Spallanzani per l'individuazione di un vaccino contro il Covid 19. L'accordo prevede lo stanziamento di 8 milioni di euro, cinque dei quali a carico della Regione Lazio saranno trasferiti allo Spallanzani e 3 milioni a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica.