Coronavirus: i contagi in provincia sfiorano quota 500, nuovi casi nella Rsa di Aprilia

Un nuovo aumento di casi positivi in provincia e un decesso. Ma a fronte di cattive notizie, c’è un numero di guariti che continua a crescere e che raggiunge quota 205. I 10 pazienti positivi riportati nel bollettino della Asl di ieri, 25 aprile, riguardano per la maggior parte ancora la Rsa di Aprilia San Michele. L’assessorato alla Sanità regionale infatti ha confermato che sei dei dieci nuovi positivi sono dipendenti della struttura dove nei giorni scorsi sono stati trovati nove anziani contagiati e altri tre soggetti tra il personale impiegato. Nella Rsa San Michele è stata ora avviata un’indagine epidemiologica e sono stati effettuati decine di tamponi. Per quanto riguarda la distribuzione nei comuni, ci sono 5 pazienti in più ad Aprilia, uno a Terracina, uno a Fondi e altri tre sono invece residenti fuori provincia, uno ad Anzio e due ad Ardea. Dieci i negativizzati in più rispetto alla giornata precedente, 269 gli attuali positivi in carico alla Asl di cui 70 ricoverati, due in terapia intensiva.

Coronavirus: morto un paziente di Cori

Un paziente originario di Cori è deceduto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era ricoverato dopo essere stato trovato positivo al tampone. Si tratta di un uomo di 83 anni, al quale ieri, in occasione del 25 aprile, il sindaco Mauro De Lillis ha rivolto il suo pensiero. La morte dell’anziano porta a 23 il totale dei decessi in provincia (la notizia).

Coronavirus Lazio, trend in salita ma sotto ai 100 casi

Nel Lazio risale lievemente il trend dei contagi, in base agli ultimi dati resi noti ieri, ma i nuovi positivi, in totale 92, restano stabilmente sotto i 100. Il numero complessivo dei dati registrati nella regione da inizio emergenza è di 6.224, con 4.561 attuali positivi, 2957 in isolamento domiciliare, 1421 ricoverati non in terapia intensiva, 183 sono ricoverati in terapia intensiva, 387 i pazienti deceduti, 1.276 le persone guarite.

Coronavirus Latina, riunioni tra Comune e imprenditori per la ripresa

Nel capoluogo pontino intanto si sono susseguite nel corso della settimana riunioni in videoconferenza tra il Comune e imprenditori. La prima delle situazioni affrontate è quella dei balneari, che hanno presentato al sindaco diverse proposte per rendere le spiagge fruibili ma adottando tutti i criteri di sicurezza. Poi, il tema del commercio in centro e in periferia.Anche in questo caso la Confcommercio ha presentato idee e progetti per il rilancio.

Commercio, l’ordinanza della Regione

In tutto il Lazio negozi di generi alimentati e supermercati sono rimasti rigorosamente chiusi nella giornata del 25 aprile e lo resteranno, come disposto dalla Regione, anche durante la festività del 1° maggio. L’eccezione riguarderà centri agroalimentari all’ingrosso, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi ed aree di servizio. Un’ordinanza della Regione Lazio del 24 aprile, valida fino al 3 maggio, consente la vendita di calzature per bambini sia nei negozi specializzati sia all’interno di quelli specializzati in abbigliamento per bambini. Altre disposizioni riguardano poi la cantieristica e il rimessaggio di natanti da diporto (la notizia).

