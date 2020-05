Coronavirus, nel Lazio 7643 casi da inizio epidemia: trend allo 0,2%. Quattro contagi in provincia

Con quattro nuovi casi accertati dal bollettino della Asl del 25 maggio, sono complessivamente 549 i pazienti trattati da inizio emergenza in provincia di Latina. Due dei nuovi casi sono stati registrati nel comune di Priverno, ancora legati al cluster del centro dialisi, c'è poi un nuovo paziente a Cori e il caso di un paziente in carico alla Asl pontina ma residente a Ferentino. Nelle ultime 24 ore sono aumentati ancora i guariti, arrivati a 424, 3 in più rispetto alla giornata precedente, mentre gli attuali positivi sono 91, 31 i pazienti ricoverati in ospedale ma nessuno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Coronavirus Lazio, trend di contagi allo 0,2%

Nel Lazio sono stati registrati invece complessivamente 16 casi nella giornata di ieri, 25 maggio, con un trend che si conferma allo 0,2%. I casi totali sono 7643, ma gli attuali pazienti ancora positivi ammontano a 3554, di cui 2409 trattati in isolamento domiciliare, 1085 ricoverati, 60 sono in terapia intensiva. Ventisette invece i nuovi guariti per un numero complessivo di 3401; 4 i decessi nella giornata di ieri, 688 le vittime totali nella regione.

Dopo il lockdown riaprono le palestre

Da ieri sono riaperte, anche in provincia di Latina e nel Lazio, palestre e piscine, che devono però seguire precise regole di sicurezza stabilte da un’apposita ordinanza della Regione Lazio, che regola anche lo svolgimento di diverse altre attività riprese dopo i mesi di lockdown (qui la notizia). Inizia dunque una fase particolarmente delicata, caratterizzata anche dall'apertura di bar e ristoranti e di attività commerciali, estetiste e parrucchieri, iniziata il 18 maggio scorso.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento