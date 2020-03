Coronavirus Latina: superati i 1900 casi positivi nel Lazio, 227 in provincia

Sono saliti a 227 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Undici i nuovi casi registrati tra la giornata di martedì 24 e mercoledì 25 marzo distribuiti nei comuni di Latina (+2), Aprilia (+5), Fondi (+3), Terracina (+1). Sempre sotto controllo le situazioni nel capoluogo che in totale conta 53 casi positivi e nella città del sud pontino con 63 casi.

Oltre 1900 casi nel Lazio. D’Amato: “Mantenere alta l’attenzione”

Sono invece 1901 i contagi totali nel Lazio dove nella giornata di ieri si è registrato un aumento di 177 casi, con un trend intorno al 10%, leggermente in calo rispetto agli ultimi giorni. “Bisogna mantenere molto alta l’attenzione. Il dato incoraggiante riguarda l’aumento costante dei guariti che nelle ultime 24 salgono di 28 unità arrivando a 131 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.150 e sono 15 i decessi. Molte strutture ospedaliere stanno cambiando pelle attrezzando intere aree alla gestione di pazienti Covid e diverse di ostetricia e ginecologia garantendo il parto in sicurezza per donne positive al Covid” ha commenta l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Coronavirus Aprilia, i casi salgono a 23

Cresce il numero dei positivi anche ad Aprilia; 5 i nuovi casi registrati ieri che fanno salire il dato a 23 totali. Circa 120 cittadini, inoltre, sono attualmente in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi), perché entrati in contatto con le persone trovate positive. “Continuiamo a rispettare alla lettera quanto disposto dalle autorità sanitarie e dal Governo – ha commenta il sindaco Antonio Terra – ricordando che al momento, l’unico modo per contenere la diffusione del virus è ridurre all’essenziale i contatti sociali, finché l’emergenza non sarà finita. Le Asl stanno gestendo con rigore l’assistenza ai cittadini trovati positivi e i protocolli di verifica dei contatti avuti con altre persone”.

Coronavirus: sanificazione degli alloggi Ater

Nell'ambito delle strategie messe in campo dall'assessore regionale Massimiliano Valeriani per combattere il Covid 19, l'Ater pontina ha attivato una serie di interventi di sanificazione dei complessi residenziali. Si parte oggi dai comuni di Aprilia, Latina e Fondi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Regione: “100mila mascherine nelle strutture sanitarie”

La Regione Lazio ha fatto sapere nelle scorse ore che sono in distribuzione da ieri, 25 marzo, presso le strutture sanitarie 100 mila mascherine chirurgiche, 30 mila FFP2 e 34 mila calzari di protezione.