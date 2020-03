Coronavirus Latina: più di 2mila i contagiati nel Lazio, in provincia 237 i casi positivi

Con i 10 nuovi casi fatti registrare tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, salgono a 237 i contagiati da coronavirus nella provincia di Latina. Questo il dato reso ufficiale dalla Asl pontina nell’ultimo bollettino di ieri. Attenzione sempre su Latina dove con i tre nuovi casi di ieri il totale sale a 53. Da notare anche l’assenza di nuovi contagi ad Aprilia.

Coronavirus Fondi: primo giorno senza nuovi casi

Ma la novità importante delle ultime ore è che nella giornata di ieri non è stato registrato nessun nuovo caso positivo a Fondi. Non succedeva dal 12 marzo scorso; anche se è presto per fare previsioni e per dire che le misure adottate e i controlli effettuati dalle forze dell’ordine stiano dando i primi risultati, si tratta comunque di una notizia importante per la città del sud pontino definita “cluster preoccupante” dopo l’aumento repentino dei contagi dei giorni scorsi.

Coronavirus Lazio: oltre 2mila contagi

Sono 2096 i contagi totali registrati nel Lazio dall’inizio dell’emergenza. Nella giornata di ieri registrato un consistente aumento di 195 casi di positività con un trend che rimane comunque stabile intorno al 10%. L’aumento dei contagi è legato principalmente, spiegano dalla Regione, ai cluster nelle case di riposo e Istituti religiosi sui quali “dobbiamo mantenere altissima l’attenzione” ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. La somma dei casi registrati ieri nelle case di riposo arriva a 67 ovvero più di un 1/3 dei casi totali giornalieri. La situazione più complessa sulle case di riposo è nella provincia di Frosinone tra Fiuggi, Cassino e Veroli, mentre si è aperto anche un fronte a Rieti. A Roma città si sono contati 46 casi positivi fra cui i casi della casa di riposo Giovanni XXIII. La nota positiva è l’aumento dei guariti che nelle ultime 24 ore sono saliti di 24 unità arrivando a 155 totali.

Emergenza case di riposo: la situazione a Latina

Anche la provincia pontina si mobilità in virtù dell'emergenza legata alle residenze per anziani scoppiata in questi giorni nelle case di riposo del Lazio. La Asl di Latina ha chiesto ai sindaci di fornire una mappatura delle residenze per anziani e il prossimo passo sarà proprio quello di procedere ai controlli.

Scatta la fase 3 dell’emergenza

Terza fase dell’emergenza coronavirus per il Lazio. A spiegare come sarà gestita questa fase è l’assessore D’Amato. “Il Sistema sanitario regionale mette a disposizione 2 mila posti letto di degenza ordinaria e 450 posti di terapia intensiva di fatto raddoppiando il numero delle terapie intensive e andando oltre la previsione nazionale del 50%. Gli ospedali hub - spiega ancora l'assessore - sono destinati a gestire i casi di maggior impegno clinico e assistenziale, gli ospedali spoke sono strutture destinate alla gestione di casi Covid-19 a minor impegno e collegati con l’hub di riferimento per la consulenza infettivologica”. Per quanto riguarda la provincia pontina l’ospedale hub è il Santa Maria Goretti di Latina a cui è collegato come spoke il Di Liegro di Gaeta.