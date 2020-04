Coronavirus, buone notizie: in provincia nessun contagio. Nel Lazio record di guariti

Nessun nuovo contagio in provincia. La giornata di ieri, 27 aprile, si chiude con un bollettino Asl che non indica alcun aumento del numero dei positivi, fermo dunque a 497 totali, con l'aumento di un solo paziente registrato il 26 aprile nella città di Aprilia. Con altri quattro negativizzati sale a 223 il numero complessivo dei pazienti che hanno sconfitto il Covid. Gli attuali positivi sono dunque 250, cinque in meno di ieri, di cui 70 ricoverati e due in terapia instensiva. Salgono però a 24 i decessi, con la morte di una donna di 77 anni di Aprilia. Si tratta della terza vittima registrata in città dall'inizio dell'emergenza.

Rsa di Aprilia sorvegliata speciale

Proprio ad Aprilia resta alta la guardia sul focolaio della Rsa San Michele Hospital, dove 9 pazienti e 5 operatori sono risultati positivi. La situazione ora è attentamente monitorata dalla Asl. I nove anziani contagiati sono stati trasferiti all'ospedale Goretti, mentre all'interno della struttura sanitaria assistenziale sono stati avviati tamponi a tappeto su pazienti e personale. Il monitoraggio riguarda in realtà tutte le Rsa e le case di riposo per anziani della provincia pontina e dell'intera regione.

Coronavirus Lazio, più pazienti guariti che nuovi positivi

E' dall'analisi dei dati del Lazio che sono arrivate ieri le buone notizie: per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus il numero dei pazienti guariti supera quello dei nuovi positivi: rispettivamente 86 e 83 nelle ultime 24 ore. Il totale dei guariti arriva quindi a 1.433. "Prosegue un andamento stabilmente sotto i casi - spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato - e un trend al 1,3%”. Si amplia poi la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (20.334) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.902), oggi di oltre 9 mila unità. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 8, mentre i tamponi totali sono circa 125mila". I casi totali nel Lazio salgono a quota 6.393, con 4562 attuali positivi. Di questi 2.955 sono in isolamento domiciliare, 1464 sono ricoverati non in terapia intensiva e 143 in terapia intensiva. Il totale dei deceduti per il coronavirus nel Lazio è di 397.

La "fase 2": scuola penalizzata, imprese a rischio chiusura

Intanto, anche in provincia, dopo l'annuncio della "fase 2" da parte del premier Giuseppe Conte, è il momento delle analisi. Confcommercio Lazio Sud lancia l'allarme sulle imprese spiegando che la mancata ripresa nelle prossime settimane comporterà la morte di migliaia di imprese anche sul territoro pontino. Il dibattito è acceso anche sul fronte della scuola, una questione che sembra rinviata definitivamente a settembre. Ma sul punto l'assessore all'Istruzione Gianmarco Proietti annuncia l'avvio di un confronto con i dirigenti scolastici per progettare incontri e percorsi estivi per gli studenti di ogni età (qui la notizia).

Coronavirus, l'analisi dei contagi

Ancora un'analisi dei dati relativa ai contagi nel Lazio. Ad oggi, dei casi confermati in tutta la regione, il 23% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 21%. L'età media dei casi positivi è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 36,4% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e l'8,2% a Latina. Il 2,1% proviene da fuori Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie