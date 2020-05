Coronavirus, nel Lazio il dato più basso: 11 soli casi. In provincia morta una donna di Cisterna

Nessun nuovo caso di covid ieri, 27 maggio, nella provincia di Latina. Ma la Asl aggiorna i dati complessivi su contagi e guariti e allinea i numeri considerando da questo momento solo il totale dei cittadini pontini risultati positivi al covid, che ora ammonta a 540. Dal numero complessivo di casi finora trattati dalla Asl pontina sono stati tolti dunque i dati relativi ai residenti in altre province del Lazio o ai pazienti che arrivano da fuori regione. Si rivede anche il dato dei pazienti guariti, dal quale vengono tolti i casi considerati "indeterminati" (relativi cioè a cittadini che non registravano al tampone una piena positività e che erano stati poi inseriti nel novero dei negativizzati), per raggiungere dunque la cifra di 372, pari a circa il 67% dei contagiati totali sul territorio. Per i decessi vale lo stesso discoro e il numero, relativo quindi ai soli pazienti pontini, scende quindi a 30.

Coronavirus Latina: la mappa dei contagi in provincia

Quanto i comuni pontini sono più o meno liberi dai casi di coronavirus? La risposta è arrivata dal direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati nel corso della videoconferenza di ieri in cui è stato fatto il punto della situazione a quasi tre mesi dall’inizio della pandemia. Ad oggi sono 24 i "comuni liberi", vale a dire quelli in cui da 14 giorni non si registrano nuovi casi (qui la notizia). L’indice di prevalenza in provincia è di 9,39, vale a dire 9,39 positivi su 10mila abitanti. I comuni che registrano il numero maggiore di contagi sono Latina (113), Fondi (112) e Aprilia (96). Ma proprio la città di Fondi, che aveva subito le restrizioni maggiori a causa dell'elevato numero di casi all'inizio della pandemia, ha ora raggiunto il suo traguardo: da un mese è infatti senza nuovi contagi.

Morta un'anziana all'ospedale di Cori: risultata positiva al Covid

Un nuovo decesso presumibilmente legato al covid si è però registrato nella giornata di ieri. Si tratta di una paziente di 94 anni originaria di Cisterna che era stata però ricoverata all'ospedale di comunità di Cori ed era poi stata trasferita alcuni giorni fa al Goretti. La donna è morta per insufficienze cardio respiratorie ma le è stato fatto un tampone ed è risultata positiva. Immediatamente è scattata quindi la procedura di prevenzione e monitoraggio, la struttura sanitaria di Cori è stata chiusa e sono stati vietati gli accessi e nelle prossime saranno effettuati tamponi a pazienti e personale.

Fase 2 Lazio, la nuova ordinanza della Regione per la riapertura di altre attività

Dal governo regionale arrivano le date e la nuove misure per il riavvio di altre attività economiche e sociali. Dal 29 maggio fino alla metà di giugno potranno riaprire ad esempio stabilimenti termali, ma anche centri estivi e circoli culturali, corsi, attività di formazione e celebrazioni (qui la notizia).

Nel Lazio il dato più basso: solo 11 i nuovi casi

In tutta la regione sono stati registrati ieri soltanto 11 nuovi casi e un trend allo 0,1%: si tratta del dato più basso da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, con un trend q inizio emergenza e con un trend allo 0,1%. Il totale dei contagi arriva così a 7672, mentre sono 3488 gli atttuali positivi; 2361 sono in isolamento domiciliare, 1062 sono ricoverati non in terapia intensiva, 65 in terapia intensiva. Buone notizie dai guariti, aumentati di 53 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 3483. Sale però a 701 il dato dei pazienti deceduti da inizio pandemia, 8 solo nella giornata di ieri.

Test sierologici a Latina e nel Lazio

Proseguono i test sierologici disposti dalla Regione Lazio. Nella provincia pontina sono stati attualmente 1.300 i cittadini (tra operatori sanitari e forze dell'ordine) sottoposti all'indagine. Solo 7 sono risultati positivi agli anticorpi. Di questi, 4 hanno avuto un tampone con esito negativo, altri tre restano in attesa. Intanto, i test sono iniziati proprio ieri anche tra i poliziotti della questura di Latina (qui la notizia).

A Latina anche le spiagge libere accessibili dal 29

La città di Latina programma l'estate. Gli stabilimenti balneari stanno per riaprire (data prevista domani, 29 maggio), come stabilito dall’ordinanza della Regione Lazio. Ma anche chi sceglierà la spiaggia libera non dovrà attendere. il sindaco di Latina Damiano Coletta ha infatti annunciato che anche gli arenili liberi saranno aperti da venerdì, controllando però che si rispettino le misure di sicurezza (la notizia).

