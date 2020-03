Coronavirus Latina: tornano restrizioni e varchi a Fondi. In provincia 250 positivi, nel Lazio 2295

Sono 250 i casi di positività totali registrati in provincia di Latina, 13 i contagiati in più nella giornata di ieri. Se ne contano invece complessivamente 2.295 nel Lazio e 2.013 quelli effettivamente in carico alle singole Asl. Un trend che al livello regionale appare in leggero calo rispetto ai giorni precedenti, al di sotto del 10%. Questi almeno i dati relativi alla giornata di ieri, 27 marzo.

Fondi di nuovo zona rossa: nuova ordinanza restrittiva della Regione Lazio

Una novità arriva dalla città di Fondi, (nella foto dei Falchi di Pronto Intervento il pre triage dell'ospedale di Fondi) che sul piano provinciale registra il maggior numero di contagiati e di cittadini in quarantena e che era di fatto diventata "zona rossa" con un'ordinanza regionale del 19 marzo che aveva imposto una lunga serie di restrizioni ai residenti. Nei giorni successivi il Dpcm del Governo aveva superato quella stessa ordinanza riaprendo i varchi ai lavoratori appartenenti alle categorie rimaste in servizio, che potevano dunque muoversi anche in altri comuni. Una situazione di non facile interpretazione e che ha generato nella popolazione residente non poca confusione, tanto che nella giornata del 27 marzo la Regione Lazio ha pubblicato una nuova ordinanza che integra le precedenti. Nel provvedimento si blindano di nuovo ingressi e uscite e di impone il divieto di allontanamento dal comune anche per ragioni lavorative. L'ordinanza dispone poi nel dettaglio le regole che riguardano le attività istituzionali e i servizi pubblici. Qui i tutti i particolari contenuti nell'ordinanza regionale.

Coronavirus Latina: riorganizzazione ospedaliera e telemedicina per i positivi

Intanto Latina risponde all'emergenza. In una videoconferenza il direttore generale della Asl Giorgio Casati, spiegando che la "situazione in provincia è di grande attenzione ma non di estrema preoccupazione", ha annunciato alcune importanti novità che riguardano la riorganizzazione della rete ospedaliera: Rianimazione interamente dedicata al Covid al Goretti, posti letto aggiuntivi per pazienti positivi con bassa e media intensità di cura, posti letto di Neurochirurgia da trasformare in Terapia intensiva e sub intensiva e poi un programma di telemedicina per pazienti positivi in isolamento domiciliare.

Coronavirus, nel Lazio 22mila tamponi

Il Lazio è la quarta regione italiana per numero di tamponi. Lo ha annunciato ieri l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato. Sono infatti oltre 22mila quelli effettuati fino a questo momento, molti di più di quelli effettuati da altre regioni che contano un numero maggiore di casi positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.