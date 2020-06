Coronavirus: 14 casi nelle ultime 24 ore nel Lazio, 560 contagi totali in provincia

Stabile la curva dei contagi nella provincia pontina, dove il bollettino della Asl di ieri, domenica 28 giugno, non ha registrato nessun nuovo tampone positivo .L'ultimo caso risale a sabato 27, con la notifica proveniente da un'altra Asl di un paziente positivo al test e residente nel comune di Cori. Complessivamente dunque i positivi riscontrati da inizio emergenza, tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina, sono 560, 483 invece coloro che sono risultati negativi per due tamponi consecutivi e quindi clinicamente guariti. Sono invece 40 i pazienti ancora negativi di cui 14 ricoverati, e 35 i pazienti deceduti.

Coronavirus Lazio: 14 nuovi tamponi positivi

Sono 14 i nuovi casi nel Lazio nella giornata di domeni, 6 dei quali a Roma.. Nella Asl Roma 3 è sotto controllo il focolaio a Fiumicino e al momento non risultano positivi tra i clienti delle due attività di ristorazione. Sale a 8096 il totale dei contagi da inizio pandemia, mentre si contano 841 pazienti ancora positivi, secondo l'ultimo aggiornamento dell'ssessorato alla Sanità della Regione. Degli attuali positivi, 641 sono in isolamento domiciliare, 187 sono ricoverati non in terapia intensiva e 13 sono in terapia intensiva. Ad oggi si contano complessivamente 837 i decessi, mentre sono 6418 le persone guarite.

Sette positivi tra Anzio e Ardea

Sette nuovi casi positivi sono stati registrati nelle ultime 24 ore nel territorio tra Anzio e Ardea. Ne ha dato conferma l'Unità di Crisi della Regione Lazio. Secondo le prime informazioni sarebbero tutti riferibili ad un cluster familiare (qui la notizia).

