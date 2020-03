Coronaviurs Latina: 264 casi positivi in provincia, sono 2505 in tutto il Lazio

Sono saliti a 264 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Questo quanto confermato ieri dalla Asl pontina nel consueto bollettino giornaliero. Un aumento di 14 casi in un giorno - di cui 9 trattati a domicilio -, il dato più basso tra le province del Lazio. Importante incremento di contagi a Latina città, 6 in un giorno, che arriva a 61 totali; un solo caso a Fondi (che arriva a 67).

Nel Lazio sono stati registrati nella giornata di ieri 210 casi in più, con un trend che si conferma sotto al 10% per il secondo giorno consecutivo. In totale sono 2505 - 2181 quelli attualmente in carico -. “Più del 40% dei casi di oggi sono concentrati nelle province di Frosinone e Rieti (88 casi) e la maggioranza di questi casi è legata ai cluster delle case di riposo e residenze per anziani, mentre il dato di Roma città è il più basso da inizio settimana con 38 casi e per la prima volta ci sono ospedali nella capitale, come il San Giovanni, che nelle ultime 24h non hanno preso in carico nessun paziente positivo al Covid - ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato -. Questi dati ci dicono che non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo assolutamente continuare nelle misure di contenimento e nella più alta sorveglianza delle strutture per anziani che oggi rappresentano la vera frontiera dell’epidemia nella nostra regione".

Coronavirus Terracina: il grande gesto di solidarietà

Arriva da Terracina una delle più belle storie di solidarietà. E arriva da Riccardo e Monica Orlandi che hanno donato al Comune 250 mascherine prodotte da una società di Cesena. Loro sono il padre e la madre del maggiore Gabriele Orlandi, morto il 24 settembre del 2017 durante il tragico incidente avvenuto durante l'Air Show a Terracina. La scatola è stata recapitata in Comune, con una dedica: "Dal vostro concittadino Gabriele Orlandi”

Noah, il primo bimbo nato nel Lazio da madre positiva

La bella notizia è invece la nascita del piccolo Noah: c'è stato infatti nei giorni scorsi il parto di un bimbo al Gemelli da madre positiva, il primo nel Lazio. "Benvenuto a Noah, il bimbo nato giovedì mattina al Gemelli da madre positiva, sono molto felice stia bene - ha detto l’assessore D’Amato -. Il primo tampone naso-faringeo di Noah, effettuato subito dopo la nascita, e' risultato negativo. Ne verra' ripetuto un altro, come da protocollo, a cinque giorni dalla nascita, cioè lunedì”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus Aprilia: farmacie in “modalità notturna”

Da sabato 28 marzo, ad Aprilia le farmacie dalle 18:30 e fino a fine turno opereranno “in modalità notturna”, cioè dall’interno dei locali e a serrande abbassate. La decisione è stata presa dopo un confronto tra il Comune e i farmacisti, proprio per permettere agli operatori delle farmacie apriliane di operare nella massima sicurezza e viste anche le restrizioni imposte dal Governo per rallentare la diffusione del Covid-19. La nuova modalità di apertura riguarderà tutte le farmacie apriliane, private e comunali.