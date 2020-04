Coronavirus Latina: 15esima vittima in provincia. Dati in frenata nel Lazio, trend sotto al 5%

Si aggrava il bilancio delle vittime a Fondi in seguito al decesso nelle scorse ore di un altro paziente che era risultato positivo al coronavirus. Si tratta di un uomo di 77 anni morto all’ospedale Dono Svizzero di Formia dove era ricoverato. E’ la sesta vittima nel comune del sud pontino maggiormente colpito dal Covid-19 nel territorio pontino, la 13esima in provincia.

Nel Lazio, intanto, ieri per la prima volta la percentuale di crescita dei pazienti positivi al coronavirus è scesa al 5% rispetto al totale dei casi, con l'intera regione che conta 2.879 pazienti attualmente in carico (3.433 quelli trattati complessivamente dall’inizio dell’emergenza), 1.169 ricoverati, 185 persone decedute. Nelle ultime 24 ore nel Lazio i nuovi positivi si sono fermati infatti a 169.

Il dato buono arriva dalla provincia di Latina, il più basso del Lazio con soli sei nuovi contagiati secondo il bollettino Asl del 2 aprile I nuovi contagi riguardano le città di Terracina, Fondi, Gaeta e Cisterna, mentre la città capoluogo, per il terzo giorno consecutivo non ha registrato nuovi tamponi positivi rispetto ai 63 contagiati totali. Nella provincia pontina dunque i casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 304, 260 quelli invece attualmente in carico, di cui 112 i ricoverati. Con la morte della donna di 83 anni di Fondi, avvenuta mercoledì sera all’ospedale Goretti, dove era ricoverata da giorni, i decessi salgono però purtroppo a 14.

Il dato positivo emerso in questi giorni arriva da Latina città dove da martedì 31 marzo non si registrano nuovi contagi. Un dato che, come ha ribadito il sindaco Coletta nel corso di una diretta, non deve essere interpretato "come una possibilità di diminuire l’attenzione; dobbiamo essere ancora più rigorosi in questa fase. Un solo errore commesso da una persona può compromettere la situazione per tutta la collettività. C’è il rischio di avere altri contagi se non rispettiamo il distanziamento sociale, l’isolamento, le precauzioni e le norme che ci sono state imposte". (qui la notizia)

Nel Lazio in calo il trend dei nuovi contagi

Si tratta comunque di dati nel complesso soddisfacenti come ha sottolineato il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti: "Il trend nel Lazio conferma che le politiche di contenimento dell’epidemia e gestione sanitaria stanno funzionando e che bisogna ancora mantenere alta l’attenzione. Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari e a tutti coloro che si stanno prodigando con professionalità e grande senso di appartenenza. Nel Lazio ad oggi sono 175 i Comuni che hanno zero casi positivi a dimostrazione di un contenimento territoriale che sta funzionando e che deve ancora essere mantenuto". Una linea sposata anche dall'assessore alla sanità della Regione, Alessio D'Amato: "Registriamo un trend in lieve discesa al 5% ma non abbassiamo la guardia. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 32 unità nelle ultime 24h doppiando i decessi e arrivando a 369 totali".

A Latina arrivano i "buoni spesa"

Intanto, relativamente alle nuove misure contro le povertà, il Comune di Latina ha definito criteri e modalità di erogazione dei buoni spesa, contributi economici che arrivano da Governo e Regione e che l’amministrazione garantisce alle fasce più in difficoltà della popolazione. L’avviso pubblico fornisce tutte le informazioni utili per presentare la domanda (qui è possibile scaricare il modello della domanda).

