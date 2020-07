Coronavirus: in provincia zero casi, 11 nel Lazio. Chiuso un centro estivo

Contagi fermi in provincia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino del 2 luglio,il numero totale dei casi resta dunque 561. Nessun decesso e buone notizie arrivano anche sul fronte dei guariti: due in più rispetto al giorno precedente. che fanno salire il totale a 493. Due in meno, dunque, gli attuali positivi che sono 32 dei quali 20 risultano trattati a domicilio. Per quanto riguarda i nuovi contagi, il direttore generale della Asl Giorgio Casati ha chiarito la questione dei cosiddetti tamponi indeterminati, che in base alle disposizioni più recenti vengono comunque conteggiati tra i positivi. La positività ad un solo gene indica però una carica virale bassa e una scarsa capacità di contagio "ma questo - avverte Casati - non deve farci dimenticare che è necessario mantenere distanziamento sociale, mascherine, lavaggio delle mani".

Coronavirus Latina, la Asl avverte: "Il virus circola ancora"

A riprova del fatto che anche in provincia il covid ha circolato e continua a circolare,ci sono infatti i risultati dell'indagine sierologica. Se da una parte il dato relativo al campione sociale esaminato dalla Regione Lazio (forze dell'ordine e operatori sanitari) offre su base provinciale un dato molto tranquillizzante perché non raggiunge l'1% di sieropositività, i test sierologici effettuati sulla popolazione esterna mostrano invece tassi ben più alti che sfiorano il 3- 4%. "Non si raggiungono i livelli della Lombardia - chiarisce ancora Casati - il direttore generale della Asl - ma è una percentuale che ci fa ritenere che ci sia stata tra la popolazione una circolazione del virus".

Coronavirus Lazio: 11 nuovi contagi tra cui due minori

Sono stati invece 11 i nuovi casi di coronavirus.nel Lazio, complessivamente 8130 da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 831; di questi 632 sono in isolamento domiciliare, 188 sono ricoverati non in terapia intensiva e 11 sono ricoverati in terapia intensiva. In totale sono 6460 le persone guarite, 839 i pazienti deceduti. Nella Asl Roma 2 dei quattro nuovi casi uno riguarda un uomo rientrato con volo da Dacca (Bangladesh) per il quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Due nuovi casi riguardano due minori dello stesso nucleo familiare ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. E’ stata avviata l’indagine epidemiologica che ha portato alla chiusura di un centro estivo e un ristorante in zona Casilina. Tutti i contatti stretti verranno sottoposti ai test, mentre l’indagine ha evidenziato che il 26 giugno si è svolta una cena scolastica alla presenza di oltre 30 persone. Saranno ora tutti testati. .

D’Amato: “Avverto un calo di tensione”

“Avverto un calo di tensione - ha detto ancora l’assessore D’Amato commentando i dati di oggi nel Lazio -. Bisogna tenere sempre alta la guardia e rispettare le disposizioni sul distanziamento e evitare le occasioni potenzialmente pericolose come feste o assembramenti”.

