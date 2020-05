Coronavirus Latina: sei nuovi casi tra venerdì e sabato, morto a Albano un 82enne di Fondi

Nuovo leggero aumento dei casi di positività al Coronavirus in provincia di Latina ed una nuova vittima. L’ultimo bollettino della Asl quello di sabato 2 maggio, parla di sei nuovi casi accertati tra venerdì e sabato, quattro dei quali vengono trattati a domicilio.

Tre sono localizzati a Aprilia, uno a Norma e l’ultimo coinvolge un paziente originario di Frosinone. C’è inoltre un altro paziente trattato a domicilio e rilevato a Terracina. C’è anche un altro decesso da registrare: si tratta di un 82enne di Fondi che è morto ad Albano e che fa salire il numero dei morti a 28.

A due mesi dall’inizio della pandemia nella nostra provincia sono 512 i casi di positività al Covid-19 ma fa ben sperare l’incremento del numero dei negativizzati: a fronte dei 275 del 30 aprile, il giorno successivo erano 282, numero che rappresenta più della metà delle persone risultate positive dall’inizio dell’emergenza. I pazienti attualmente positivi sono 204, 58 dei quali quelli ricoverati: sono ancora due le persone che si trovano presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Coronavirus Lazio: estesi gli orari per i supermercati

Orari estesi per i supermercati i negozi di alimentari a Latina e nel Lazio con l’avvio della fase 2. L’annuncio è stato fatto dal presidente della Regione Nicola Zingaretti e dal suo vice Daniele Leodori nel corso di una conferenza stampa. Dal 4 maggio potranno restare aperti dalle 8.30 alle 21.30 (qui la notizia).

"Lazio sicuro": le regole per riapre nella fase 2

“Lazio Sicuro – Linee guida sulle regole per chi riapre”: questo il piano della Regione per la fase 2. Da Roma sono al lavoro su un vademecum di comportamenti in vista della ripresa che sarà al centro di una serie di confronti con parti datoriali, sindacali ed Enti locali. L'idea è quella di arrivare, ha spiegato il presidnete Nicola Zingaretti in conferenza stampa, “regole semplici, chiare e utili" per le riaperture "da seguire in tutte le prossime settimane che restano delicate e sotto attenta osservazione epidemiologica” (qui la notizia).