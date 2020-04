Coronavirus, scende la curva dei contagi: in provincia più pazienti guariti che positivi

Più pazienti guariti che positivi. E' la buona notizia che arriva dai dati raccolti nel bollettino Asl di ieri, 29 aprile, che segna due soli contagi in più in tutta la provincia e un record di negativizzati. I nuovi casi, di cui uno trattato a domicilio, sono stati registrati nel comune di Aprilia, Il numero totale dei pazienti trattati arriva dunque a 502, ma ad oggi i positivi attuali sono soltanto 214, un numero mai così basso dal mese di marzo. Ben 263 persone della provincia infatti sono guarite dal Covid, 30 solo nelle ultime 24 ore. Venticinque invece i decessi e 59 i pazienti tuttora ospedalizzati.

Coronavirus Lazio: in 24 ore più guariti che nuovi positivi

Il record dei guariti del territorio pontino va di pari passo a quello del Lazio. Proprio ieri la regione ha infatti contato il più alto numero di pazienti negativizzati: 88 unità. I nuovi casi di positività al Covid sono stati ivnece 78, con un trend all'1,2%. Per quanto riguarda i dati complessivi nel Lazio: si registrano 4535 attuali positivi, di cui 2960 trattati a domicilio, 1445 ricoverati, 130 in terapia intensiva, 431 deceduti (di cui 17 nelle ultime 24 ore) e 1579 guariti.

"Patto per Latina": nuovo incontro in Comune

Continuano intanto nel capoluogo pontino le riunioni del "Patto per Latina", lo strumento voluto dal sindaco per programmare la ripartenza della città. Ieri, 29 aprile, videoconferenza con gli ordini professionali e l'università. Al centro della discussione il lavoro e i cantieri ma anche aiuti agli universitari fuori sede (la notizia)

Tamponi nelle Rsa tamponi a tappeto a personale e pazienti

I focolai maggiori nel Lazio sono relativi alle Rsa. Controlli e monitoraggi nelle strutture proseguono a ritmo serrato. Fino a questo momento sono state 580 quelle ispezionate in tutta la regione. Tra queste, la Rsa San Michele di Aprilia, dove almeno 9 pazienti e diversi operatori sono risultati positivi al tampone. Nella Rsa è stato disposto dunque un accertamento a tappeto attraverso i tamponi, così come avvenuto anche per la clinica Villa dei Pini di Anzio, dove sono morti due pazienti, ma 120 tamponi effettuati tra ospiti e personale sono risultati negativi. In provincia i tamponi sulle strutture socio-assistenziali saranno effettuate dalle Uscar - Unità speciali di continuità assistenziale regionale - che si occuperanno anche di accertamenti sui requisiti e le misure di sicurezza.

Coronavirus Fondi: la città da giorni senza contagi

La curva dei contagi che cala in provincia fa tirare un sospiro di sollievo anche alla città di Fondi, la città che è stata per un mese "zona rossa" del Lazio. Qui da quattro giorni non si registrano nuovi contagi e il numero dei guariti continua a salire. A spiegare la situazione è stato il vicesindaco Beniamino Maschietto: a fronte dei 109 casi totali solo 41 sono ancora positivi. Ma la raccomandazione è ancora quella di attenersi scrupolosamente alle regole per non vanificare tutti gli sforzi fatti finora (la notizia).

