Coronavirus Latina: 281 positivi. Confermato un rallentamento nella crescita

I nuovi dati confermano un rallentamento nella crescita dei contagi da Coronavirus nella provincia pontina. Il nuovo bollettino Asl del 30 marzo indica infatti un aumento di otto positivi rispetto ai nove della giornata del 29 marzo. Il maggior numero di casi (5) riguarda la città di Aprilia, gli altri sono invece distribuiti a Fondi, Latina e Sabaudia. Il totale dei positivi trattati fino a questo momento è di 281, mentre i pazienti attualmente in carico alla Asl pontina sno 250.

I numeri confermano dunque anche nella giornata di oggi un rallentamento, più evidente dall'analisi dei dati delle ultime settimane. Emerge infatti che sono 90 i casi in più registrati nell’ultima settimana (domenica 22 marzo erano 183) mentre nella settimana precedente c’era stata una crescita di 101 casi (domenica 15 marzo erano 82). Una situazione quella della provincia pontina che lo stesso direttore generale della Asl nella videoconferenza di venerdì scorso ha definito “di grande attenzione ma non di estrema preoccupazione”, soprattutto se paragonata a quella delle altre province del Lazio. Attualmente sono 1.947 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 2.718 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

E’ in fase di completamento la distribuzione dei primi 60 kit per il telemonitoraggio per i pazienti positivi a domicilio. L’unità infermieristica della Centrale di monitoraggio è operativa sulle 24 ore.

D’Amato: “Nel Lazio cresce il numero dei guariti”

Lazio che nella giornata di ieri ha fatto registrare un aumento di 201 casi che portano il totale a 2706 - 2362 quelli attualmente in cura -; “un trend in decrescita per la prima volta al di sotto del 9%” ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che aggiunge: “Per la prima volta il numero dei guariti (208 totali) supera il numero dei nuovi positivi giornalieri. Nel Lazio si conferma l’incidenza dei cluster delle case di riposo con particolare evidenza per la situazione di Rieti".

Coronavirus San Felice Circeo: primo caso

Un primo caso di positività al coronavirus è stato registrato ieri anche a San Felice Circeo. A spiegare la situazione ai cittadini è stato lo stesso sindaco Giuseppe Schiboni attraverso una diretta sul profilo Facebook del Comune. Si tratta di un uomo di 97 anni, spiega Schiboni, che era ospite di una casa di riposo per anziani.

Raccolta fondi ad Aprilia

Anche il Comune di Aprilia si mobilita per aiutare in maniera concreta la Asl di Latina, che in questi giorni sta coordinando le azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19 nel territorio provinciale. L’Amministrazione guidata da Antonio Terra ha quindi lanciato una campagna di donazioni subito accolta da assessori e consiglieri.

Coronavirus Lazio: aumentano i medici positivi

Aumenta il numero dei medici positivi al coronavirus nel Lazio, come anche nella provincia pontina. Ad oggi sono 121 i professionisti contagiati in tutta la regione. A comunicarlo all'agenzia di stampa Dire è l'Ordine dei medici di Roma. Un fenomeno dovuto sia alla mancanza di adeguati dispositivi di protezione sia al fatto di non aver effettuato tempestivamente tamponi al personale medico più a rischio. Cresce anche il numero di medici contagiati in provincia di Latina, arrivato a 10 contro i 6 di qualche giorni fa.

Coronavirus Latina: 12 i decessi

Confermato ieri dalla Asl anche il decesso di due pazienti della provincia positive al coronavirus, con il triste bilancio delle vittime che sale a 12. Si tratta di due donne una residente di Aprilia e deceduta presso l’ospedale S.Andrea di Roma e una residente a Minturno e morta presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Formia.

Cassa integrazione: oltre 7500 domande pervenute

"Sono 7.584 le domande di cassa integrazione in deroga pervenute alla Regione Lazio dai datori di lavoro presenti sul nostro territorio. La maggior parte di queste riguarda micro imprese con un numero molto ridotto di dipendenti” ha dichiarato in una nota l’assessore al Lavoro Claudio Di Berardino. “Anche oggi continua il lavoro degli uffici dell'Assessorato e della Direzione Lavoro che da mercoledì scorso compongono la task force creata proprio per contrarre al massimo i tempi di lavorazione delle pratiche e per dare risposte veloci in questo momento di difficoltà. Parallelamente raccogliamo le indicazioni contenute nell'ultima circolare dell'Inps, anche da noi sollecitata, che da una parte rielenca procedure, modalità e indicazioni per chi può ricorrere alla cassa integrazione in deroga, e dall' altra conferma che quanto indicato nell'accordo quadro stipulato la scorsa settimana tra la Regione Lazio e tutte le parti sociali è in linea con le disposizioni normative anche in riferimento alle norme per le lavoratrici, i lavoratori delle aziende artigiane per le quali comunque verrà garantito il sostegno al reddito. Su questa tematica continua il confronto con le associazioni del settore dell'artigianato e con i sindacati".

