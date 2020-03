Coronavirus Latina, si aggrava e muore un medico della San Marco. Ora tamponi a tappeto per i sanitar

Si è chiusa con una notizia drammatica la giornata di ieri, quella di un nuovo decesso, il tredicesimo da quando è iniziata l'emergenza. Si tratta di un medico in servizio alla Casa di cura San Marco di Latina, un ginecologo di 55 anni, che era risultato positivo al tampone ed era stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni sembravano migliorare ma improvvisamente c'è stato un aggravamento che ha comportato difficoltà respiratorie e la necessità per il medico di essere intubato e trasferito in Rianimazione. Intorno alle 18 di ieri purtroppo è morto.

Proprio oggi, 31 marzo, bandiere a mezz'asta anche in provincia di Latina per celebrare la Giornata del ricordo delle vittime del Coronavirus. Un appello arrivato da Bergamo, uno dei territori più colpiti del Paese, e raccolto anche dal territorio di Latina. Un minuto di silenzio dunque, alle 12, come un atto simbolico per stringersi intorno al dolore delle famiglie che hanno perso un proprio caro a causa del Covid-19.

Tamponi a tappeto al personale sanitario degli ospedali pontini

La Asl pontina ha intanto annunciato che è ufficialmente iniziata e proseguirà nei prossimi giorni un'indagine a tappeto con tamponi rinofaringei da effettuare al personale sanitario esposto al Coronavirus. Il punto di partenza è il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Fondi, poi si proseguirà con gli altri ospedali della provincia. Sono infatti 121 i medici del Lazio attualmente positivi al Covid-19, 10 dei quali a Latina. E si tratta probabilmente, secondo l'Ordine dei medici di Roma, di un dato ancora sottostimato.

Coronavirus Latina, rallentano i contagi in provincia

Restando però ai numeri, si conferma un rallentamento dei nuovi contagi negli ultimi giorni e nella settimana appena trascorsa. Ieri, 30 marzo, 8 contagi in più segnalati dal bollettino della Asl, uno solo dei quali a Latina e uno a Fondi, cinque invece ad Aprilia che raggiunge quota 32 positivi, appartenenti, come ha spiegato il sindaco Antonio Terra, a 10 nuclei familiari. Il totale è di 281 pazienti trattati dall'inizio dell'emergenza e 250 quelli attualmente in carico alla Asl.

Coronavirus Lazio: i casi sfiorano le 3mila unità

Per quanto riguarda il Lazio nelle passate 24 ore si sono registrati invece 208 casi di positività, con un trend in decrescita al di sotto dell'8%. I contagi totali salgono dunque in tutta la regione a 2.914, mentre i pazienti al momento seguiti dalle singole aziende sanitarie sono complessivamente 2.497.

Guarito il presidente della Regione Nicola Zingaretti

Una buona notizia però arriva dal presidente della Regione Nicola Zingaretti, che annuncia, attraverso il suo profilo Facebook di essere guarito dal Coronavirus. Il presidente aveva scoperto di essere positivo al tampone lo scorso 7 marzo e da allora era stato seguito in isolamento domiciliare. Ieri ha lui stesso comunicato di essere risultato finalmente negativo dopo 23 giorni di isolamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.