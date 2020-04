Coronavirus Latina: i positivi salgono a 341 in provincia. Quasi 2mila persone in isoalmento domiciliare

Crescono ancora i contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Il bollettino giornaliero diramato dalla direzione generale della Asl di oggi, sabato 4 aprile, segna 17 nuovi casi, facendo salire il conteggio totale a 341. I nuovi casi sono stati registrati 6 a Fondi (per un totale di 79), 4 a Latina città che sale a 69 totali, 3 a Formia (17 totali), 2 a Sermoneta (4 totali) e uno a Minturno (14 totali). Uno dei positivi è di Mondragone. I pazienti attualmente ricoverati sono 12; complessivamente, sono 1.950 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 3.265 hanno terminato il periodo di isolamento.Sedici le vittime dall’inizio dell’emergenza nel territorio pontino dopo il decessi di un uomo di 77 anni di Fondi che era ricoverato a Formia, e di una 78enne di Latina, i guariti restano 36.

Coronavirus Latina, sindaco Coletta: "Troppe persone in giro"

Duro intervento del sidnaco di Latina Damiano Coletta nella consueta diretta serale con i cittadini. "Mi arrivano segnalazioni veritiere, e di questo sono molto preoccupato, che ci sono troppe persone che cominciano ad andare in giro” ha detto il primo cittadino. “E’ uno dei giorni dall’inizio di questa emergenza in cui sono davvero risentito, non mi piace questo atteggiamento”. “Ho chiamato il comandante della polizia locale, e fatto presente alle altre forze dell’ordine, di aumentare i controlli e oggi sono già state fatte diverse sanzioni. Questa situazione non va bene: non c’è nessun motivo in questo momento di rilassarsi perché si farebbe un danno esponenziale. Non dobbiamo abbassare la guardia, e non è solo una frase, perché non ce l’abbiamo quasi fatta per niente" (qui la notizia).

Coronavirus Fondi: nuova ordinanza della Regione

Una nuova ordinanza è stata emanata nella giornaaat di ieri dalla Regione Lazio per la città di Fondi, che resta osservata speciale. Con il nuovo provvedimento sono state prorogate fino al 13 aprile le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 che erano state disposte con il provvedimento dello scorso 27 marzo. L’ordinanza, spiega il vice sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, fa seguito ai lavori del Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l’ordine pubblico di ieri mattina nel corso del quale la Asl e la Regione, anche in considerazione del fatto che le misure restrittive hanno contribuito a limitare la diffusione del virus, hanno confermato l’esigenza di mantenerle fino al prossimo 13 aprile (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Coronavirus: ecco la rete di solidarietà "Latina per Latina"

Coronaviurs non ferma lo spaccio: arerstato un 30enne

Coronavirus Latina: carrello solidale anche per gli animali

Dai cittadini visiere protettive stampate in 3D per gli ospedali

Coronaviurs Latina: rinviate Prime Comunioni e Cresime

Coronavirus Latina: farmacisiti in prima linea

Coronavirus Lazio: trend conferma la discesa

Notizie confortanti arrivano dal Lazio dove nella giornata di ieri sono stati registrati 167 nuovi casi di positività, per un totale di 3600 - 3009 quelli attualmente in carico -. Un trend che, ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato, “prosegue in lieve discesa e per la prima volta sotto al 5%. Al Policlinico Umberto I nessun decesso nelle ultime 24 ore e sei persone sono guarite, a Viterbo abbiamo avuto zero decessi nelle ultime 48 ore e Roma città prosegue nella lenta discesa. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 23 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 392 totali e a Grottaferrata è guarito un medico di medicina generale. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 13.415 e i decessi nelle ultime 24ore sono stati 14”.

Zingaretti: ecco "Regione vicina", misure per famiglie e imprese

Una serie di misure economiche destinate a imprese e famiglie sono state presentate in una videoconferenza dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingarett, dal vicepresidente Daniele Leodori e dall'assessore al Bilancio Alessandra Sartore: un pacchetto da 230 milioni di euro destinato a diversi interventi: dal buono spesa (pari a 21 milioni), al buono affitti per persone e aziende (che ammonta a 43 milioni), al cosiddetto Pronto cassa. (qui la notizia).

