Coronavirus, 7 nuovi casi nel Lazio, nessuno in provincia. D'Amato: "Attenzione alta in questa fase"

Ancora un giorno senza casi di positività al covid in provincia di Latina. Il bollettino che la Asl di Latina segnala ancora che la curva dei contagi sembra essersi fermata a 545 casi, gli ultimi due lunedì scorso. In tutto il territorio da inizio emergenza si contano 402 guariti e gli attuali positivi sono quindi 109, di cui 79 trattati a domicilio e 30 ricoverati, ma nessuno in terapia intensiva.

Coronavirus Lazio: + 7 casi in un giorno, guariti a quota 4188

Sette invece i nuovi casi nel Lazio nella giornata di ieri, 3 giugno, a cui si aggiungono tre recuperi di notifiche. Il numero complessivo di pazienti trattati nella regione è pari a 7753, ma gli attuali positivi sono 2818, di cui 2246 trattati in isolamento domiciliare, 519 ricoverati, 51 in terapia intensiva. Continua ad aumentare il numero di persone che hanno sconfitto il covid risultando positive al secondo tampone consecutivo e ormai clinicamente guarite: sono 4188, con un aumento di 33 unità nelle ultime 24 ore. I decessi sono invece 747 da inizio pandemia.

Caduto l'ultimo vincolo: via libera ai viaggi

Via libera da ieri, 3 giugno agli spostamenti tra regioni, ora consentiti per qualsiasi motivo e senza necessità di autocertificazione. La Regione Lazio ha però pubblicato una nuova ordinanza in cui chiarisce le regole da rispettare, prima fra tutte quella, che ricalca la norma nazionale, che vieta gli spostamenti con una temperatura corporea maggiore di 37,5° (qui la notizia). Proprio nel giorno dell'apertura dei confini un intero nucleo familiare residente a Roma e rientrato dagli Usa è risultato positivo al coronavirus e posto in isolamento. "Dobbiamo mantenere alta l'attenzione anche in questa fase per evitare di disperdere i risultati finora acquisiti", ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Il nostro primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie a chi ora è affetto dal virus ed è n cura - ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti a propositose del via libera agli spostamenti tra regioni - Ora inizia una fase nuova, quella della vita che continua e di convivenza con questa maledetta bestia. Ma possiamo farcela anche questa volta. Molta più gente circolerà, proveniente anche da molti Paesi europei. Roma e il Lazio tornano alla loro vocazione naturale, ma aumenterà un pò il rischio e quindi ancora di più con responsabilità teniamo alta la guardia: distanza, igiene, mascherine. È dura ma ce la faremo".

Test sierologici ai dipendenti comunali di Priverno

I dipendenti del Comune di Priverno sono stati sottoposti al test sierologico per individuare la presenza degli anticorpi del coronavirus. A darne notizia è stato il vicesindaco Angelo Delogu, che ha specificato come tutti i test siano risultati negativi. Proseguono intanto anche le attività per i test sierologici nel Lazio. Ad oggi sono stati effettuati circa 73mila test ad operatori sanitari e forze dell’ordine che hanno consentito di individuare 157 positivi asintomatici al tampone, ultimo un farmacista a Roma. Prosegue l’attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il ‘contact tracing’ con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento