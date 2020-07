Coronavirus: 562 casi totali in provincia, 25 gli attuali positivi, oltre 500 i guariti

Un nuovo caso di covid in provincia di Latina, notificato in realtà da un'altra Asl del Lazio. Si tratta di un paziente residente a Cori, che fa salire il numero complessivo dei contagi a 562 secondo l'ultimo aggiornamento della Asl pontina del 4 luglio. Stabile il numero dei pazienti guariti che sono complessivamente 501. Gli attuali positivi in provincia di Latina sono invece 25, 14 dei quali trattati nel proprio domicilio e 11 ricoverati, ma la Terapia intensiva del Goretti è ancora libera da pazienti contagiati.

Fari accesi sul Bangladesh

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha spiegato che "è necessario garantire la quarantena per chi proviene dal Bangladesh. Da lunedì effettueremo tamponi a tappeto presso il drive-in di via Nicolò Forteguerri (Asl Roma 2) ai componenti della comunità del Bangladesh che sono invitati a recarsi presso la struttura. Sono stati avvisati i medici di medicina generale della Asl Roma 2 ed è stato contattato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma (ADR) per rappresentare l’esigenza di stringere i controlli sulle provenienze dal Bangladesh". Ieri nella Asl Roma 2 si è registrato un caso positivo e riguarda un bambino di 10 mesi rientrato dal Pakistan. Al Policlinico Casilino e all'Umberto I due positivi, entrambi due uomini di rientro dal Bangladesh.“



I test di sieroprevalenza: i primi risultati

Ad oggi sono stati effettuati quasi 168mila test e di questi 75mila agli operatori sanitari e 34 mila agli operatori delle forze dell’ordine. Inoltre sono stati testati circa 1.200 farmacisti, 2.500 donatori di sangue e oltre 34 mila cittadini presso laboratori privati. Il tasso di circolazione è stabile al 2,3%. "I test", spiega D'Amato, "ci hanno permesso di individuare 327 asintomatici positivi al tampone. Il 6 luglio inizieranno i prelievi dei test sierologici per gli operatori del commercio iscritti a Sanimpresa; sono oltre 79 mila". “

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento