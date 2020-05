Coronavirus, in provincia 292 guariti e 197 pazienti positivi. Da oggi prime aperture

Si mantiene stabile la curva dei contagi in provincia di Latina, dove anche nella gornata di domenica 3 maggio si sono registrati tre soli casi. Il bollettino della Asl segnala che i nuovi pazienti sono distribuiti nel comune di Aprilia (+2) e uno a Sezze. Nel caso di Aprilia uno dei due è relativo al link epidemiologico della Rsa San Michele ed è stato trasferito al Goretti di Latina. I casi totali trattati dalla Asl da marzo ad oggi raggiungono quindi quota 515, ma i negativizzati aumentano ancora più rapidamente dei nuovi contagi. Solo nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti 10, un numero che fa arrivare il totale dei pazienti guariti a 292 e il numero degli attuali positivi a 197.. Sono invece 57 i pazienti ancora ricoverati, di cui due in terapia intensiva e 26 i decessi totali.

Coronavirus Lazio, trend di crescita a 0,7%

Sono invece 53 i casi positivi registrati ieri nel Lazio, con un trend che scende a 0,7% e resta stabilmente in discesa anche nelle province dove complessivamente ci sono stati 6 nuovi casi positivi e un decesso. Nell'intera regione sono invece morte altre 11 persone per Covid, ma continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 1.916 totali. Gli attuali casi positivi sono 4385, di cui 1346, 95 in terapia intensiva e 2944 in isolamento domiciliare. Il totale dei casi esaminati è di 6.809, i deceduti 508. "Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate - ha annunciato ancora l'assessore regionale Alessio D'Amato - Sono ad oggi 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Ma bisogna mantenere alta l’attenzione perché il virus non è stato sconfitto". L'assessore ha annunciato ieri che il test sierologico partirà a breve per gli operatori sanitari, le Rsa e le forze dell'ordine ma verrà esteso anche alla categoria dei farmacisti.

4 maggio: verso la riapertura

BAR E RISTORANTI. Oggi, 4 maggio, è il giorno atteso da molti esercenti e titolari di attività di somministrazione di cibo e bevande. Bar, ristoranti, ma anche pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio e pub possono riaprono i battenti al pubblico. Ma esclusivamente per il cibo da asporto. Sarà quindi vietato consumare il cibo o bevande sul posto,. niente caffè seduti al bar dunque. A questo proposito la Regione Lazio ha emanato nei giorni scorsi un vademecum in 8 punti per garantire sicurezza a lavoratori e clienti.

PARCHI. Da oggi sarà possibile svolgere attività sportiva individuale nei parchi a partire e per queste attività non è obbligatorio l’uso della mascherina. Lo ha precisato la Regione Lazio n una nota, ribadendo che nelle Faq del sito istituzionale vengono chiarite alcune regole relative alla pratica sportiva e più in generale allo sport. La mascherina deve essere usata quando si parla o ci si intrattiene con altre persone e comunque sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, si precisa nella nota. Le ordinanze che disciplinano l’apertura dei parchi sono state emesse da molti comuni pontini. A Latina il sindaco Coletta ha disposto con due diverse ordinanze per la riapertura dei cimiteri (ma con ingressi contingentati e in precisi orari e giorni) e la riapertura dei parchi, giardini pubblici e aree verdi con l’esclusione, come previsto dal Dpcm delle aree gioco per i bambini. Slitta però di qualche giorno la riapertura del lungomare e della pista ciclabile di via del Lido. Analoghe ordinanze per l’accesso ai parchi e aree verdi sono state emesse a Formia e a Sabaudia.

SUPERMERCATI . Per i supermercati da oggi cambiano gli orari anche in provincia di Latina. Dal 4 maggio potranno restare aperti dalle 8.30 alle 21.30 (qui la notizia).

Latina, i commercianti scendono in piazza

Il lento avvio della cosiddetta “fase 2” ha però scontentato molti operatori commerciali. Come annunciato, in tanti sono scesi in piazza ieri, domenica 3 maggio, per sollecitare il sindaco e le istituzioni. Coletta li ha poi incontrati: “Capisco fino in fondo il loro disagio, mi sono fatto carico di rappresentare la loro situazione nelle sedi competenti” (la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

