Coronavirus Latina: i casi in provincia tornano a crescere, sono 341. Rallenta il trend nel Lazio

Dopo un rallentamento nella parte centrale della settimana - 6 casi erano stati registrati giovedì, il dato più basso di tutto il Lazio - sono tornati a crescere i contagi da coronavirus nella provincia pontina. Dopo i 20 di venerdì, altri 17 nuovi casi sono stati confermati dalla Asl nel bollettino di ieri, sabato 4 aprile. Un segnale che l’attenzione non va mai abbassata, come ha anche detto lo stesso sindaco di Latina Damiano Coletta. La battaglia a questo nemico invisibile è ancora lunga ed è per questo che devono essere rispettate tutte le prescrizioni, in particolare quella di restare a casa. Il bollettino della Asl di ieri registra una nuova ondata di contagi sia a Fondi (6 per un totale di 79 casi) - dopo qualche giornata di segnali positivi che a Latina (4 per un totale di 69 casi). Ad Aprilia dopo la crescita di metà settimana si attesta il dato sui 42 casi.

Coronavirus Lazio: trend al 4%

Le notizie confortanti ieri sono arrivate dal Lazio dove si sono registrati 157 nuovi casi; una crescita contenuta nel corso della settimana fino alla raggiungimento del trend del 4%. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 47 unità in un giorno - due guariti ogni ora - arrivando a 439 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 12.731 e i decessi in un giorno sono stati 13. In totale nel Lazio sono 3757 i casi, 3106 gli attuali positivi; di questi 1677 sono in isolamento domiciliare, 1236 sono ricoverati non in terapia intensiva, 193 sono ricoverati in terapia intensiva.

Test sierologici nel Lazio

“Il Lazio produrrà nel giro di 72 ore un documento sull'estensione massiccia di test sierologici e test rapidi, in cui verranno esplicitate modalità e cluster di riferimento - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato in una breve conferenza stampa che si è tenuta ieri all'Istituto Spallanzani di Roma dopo la visita del governatore Nicola Zingarett -. La nostra Regione ha già effettuato circa 45mila tamponi. Non li faremo a tutti, continueremo con impegno, ma questo progetto prevede un intervento coordinato con le indicazioni nazionali che abbiamo chiesto e che in parte sono state esplicitate nella circolare ministeriale di ieri. Ci sono alcune sperimentazioni sia allo Spallanzani che a Tor Vergata e a breve emaneremo un documento con le modalità di somministrazione, i cluster di attenzione e le finalità, perché chiaramente ci sono classi di priorità come gli operatori sanitari, gli ospiti della Rsa, le comunità chiuse, il personale dei trasporti. Tutto questo sarà oggetto del documento che il Lazio produrrà in collaborazione con lo Spallanzani”.

Coronavirus Latina: mamma positiva partorisce al Goretti

Una bella ntoizia quella che arriva invece dal Goretti di Latina: questa mattina è venuto alla luce Piermario, bimbo nato da una donna positiva al Covid-19. Il piccolo fortunatamente sta bene; tanti auguri a lui e alla sua mamma.

Muore padre Eugenio Romagnuolo, cordoglio a Sermoneta

E’ cordoglio anche a Sermoneta per la morte di padre Eugenio Romagnuolo, per 22 anni priore dell'Abbazia di Valvisciolo e dal 2015 Padre Abate della Congregazione cistercense di Casamari. Padre Eugenio era risultato positivo al coronavirus e da qualche settimana era ricoverato in ospedale a Frosinone. Come scrive FrosinoneToday, si è spento dopo aver lottato per 20 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Spaziani (qui la notizia completa).

