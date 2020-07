Coronavirus: 31 casi nuovi nel Lazio, in provincia un altro paziente positivo e 501 guariti

Un caso di covid segnalato dall'aggiornamento della Asl pontina del 4 luglio riguarda un paziente residente a Cori ed è stato notificato da un'altra Asl del Lazio. Con l'aumento di una unità nelle ultime 24 ore, i contagi totali salgono a 562, ma i pazienti guariti dal covid ammontano ormai a 501. Gli attuali positivi in provincia di Latina sono invece 25, 14 dei quali trattati nel proprio domicilio e gli altri ricoverati.

Coronavirus Lazio, aumentano i casi: 31 contagi in 24 ore

Rispetto ai giorni scorsi i contagi nel Lazio appiono triplicati. Nella giornata del 4 luglio infatti sono stati 31, con 14 contagi nella città di Roma. Gli attuali casi positivi nella regione sono 854, di cui 646 si trovano in isolamento domiciliare, 197 sono ricoverati non in terapia intensiva, 11 sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti deceduti sono invece 841 e 6477 le persone guarite. Da inizio pandemia sono stati esaminati complessivamente 8172.

Molti casi di importazione

L'aumento dei contagi, come rileva l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, deriva soprattutto da casi di importazione e in generale da un abbassamento del livello di attenzione. Negli ultimi casi si riscontra inoltra un abbassamento dell'età dei pazienti. La necessità è dunque quella di osservare un isolamento domiciliari per quanti arrivano da zona ad alta incidenza di circolazione del virus. Molti dei nuovi contagi si sono riscontrati nel Lazio in persone arrivate dal Bangladesh e per tutti sono stati avviati contact tracing internazionali.

Latina, assembramenti in zona pub: chiusi due locali

Controlli a tappeto della polizia nei locali della movida di Latina, in particolare nella zona dei pub. I poliziotti hanno ispezionato gli esercizi commerciali per verificare il rispetto delle normative e delle misure anti contagio. In due casi sono state rilevate irregolarità, i titolari sono stati multati e i locali chiusi (la notizia).

Coronavirus, le altre notizie