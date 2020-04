Coronavirus Latina, nuova impennata di contagi: i casi salgono a quota 359

Una nuova impennata di casi preoccupa la provincia pontina, dove in un solo gorno si sono registrati altri 18 tamponi positivi, sabato eran stati 17 e 20 venerdì. Il totale è dunque di 359 contagi, con 304 pazienti in carico e 116 ricoverati, mentre i negativizzati arrivato a quota 39. I nuovi positivi sono ancora una volta distribuiti soprattutto tra i comuni di Latina (6) e Fondi (5), e poi Aprilia (3), Terracina (1),Cori (1), Gaeta (1) e Cisterna (1). In totale i pazienti attualmente in carico sono 304, 116 i ricoverati, di cui sei nella terapia intensiva dell'ospedale Goretti, 39 i pazienti negativizzati e 16 i decessi. Il numero alto di nuovi tamponi dopo un rallentamento dei giorni precedenti della scorsa settimana che aveva fatto ben sperare, ha sollevato l'allarme anche da parte della Asl: "Visto l’andamento degli ultimi tre giorni - si legge in una nota - si ritiene che i risultati conseguiti nelle settimane precedenti abbiano determinato forme di allentamento di quanto previsto in materia di rispetto delle vigenti disposizioni di distanziamento sociale. Si rammenta che, anche a fronte di una riduzione nel numero di nuovi positivi, è sempre necessario mantenere alta l’attenzione affinché il contagio venga concretamente fermato. Anche piccoli momenti di disattenzione possono determinare un rilancio della diffusione del Covid-19, costringendo in casi estremi ad adottare misure ancora più restrittive di quelle attual".

Coronavirus Lazio: trend di crescita contagi al 3%

Timidi segnali positivi arrivano invece da un'analisi complessiva della situazione della regione, che ieri, 5 aprile, ha contato 123 nuovi contagi, un numero che segna un'ulteriore frenata del trend, "per la prima volta al 3% - ha sottolineato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - Ma ora è il momento di non mollare e mantenere alta l'attenzione anche in vista delle festività di Pasqua e di Pasquetta". Ad oggi nel Lazio sono 3.880 i casi totali e 3.186 i pazienti in carico, 219 le persone decedute e 475 i guariti.

Da oggi, 6 aprile, partono nel Lazio le prime Rsa Covid, con 100 posti al momento a disposizione sul territorio, mentre sabato un paziente contagiato e in Terapia Intensiva è arrivato da Bergamo a al Campus Bio Medico di Roma.

Coronavirus Latina, Coletta: "Rispettiamo le regole"

Nuovo duro intervento del sidnaco di Latina Damiano Coletta dopo che negli ultimi due giorni sono stati registrati 10 nuovi casi in città. "Ce la faremo ad uscire da tutto questo, ma solo se si rispettano le prescrizioni. Non siamo alla fine della partita; il tempo è ancora lungo e in questo momento siamo ancora in un fase emergenziale. Quello che è successo nei giorni scorsi che mi ha costretto anche a sentire le forze dell’ordine e ad inasprire i controlli, non va bene. L’atteggiamento deve essere quello del rispetto della regole, dello stare a casa e del limitare le uscite alle vere necessità" (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

I test sierologici: un documento con le modalità di somministrazione

Per quanto riguarda ancora l'intera regione, l'assessore D'Amato ha annunciato che a stretto giro e probabilmente entro i prossimi due giorni arriverà un documento che regolerà l'estensione di test sierologici e test rapidi per il Coronavirus. "Ci sono sperimentazione dei test allo Spallanzani e a Tor Vergata - ha annunciato l'assessore - e a breve emaneremo un documento con le modalità di somministrazione, i cluster di attenzione e le finalità, perché chiaramente ci sono classi di priorità come gli operatori sanitari, gli ospiti della Rsa, le comunità chiuse, il personale dei trasporti".

