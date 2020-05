Coronavirus: 67 nuovi casi nel Lazio, uno solo in provincia e i guariti superano quota 300

Un solo nuovo caso di positività al Covid in provincia di Latina nelle ultime 48 ore. Se il bollettino Asl del 4 maggio segnava zero casi, quello di ieri, 5 maggio, un solo nuovo tampone positivo nella città di Terracina. La situazione dunque si mantiene stabile e dall'inizio del mese di maggio sono solo 10 i nuovi pazienti sull'intero territorio pontino. Nell'ultimo aggiornamento della Asl di Latina si conta però un'altra vittima, la 28esima da inizio epidemia: un uomo di 77 anni di Latina che era ricoverato in terapia intensiva al Goretti. Il paziente è morto a poche ore da una donna di 73 anni che proveniva dalla Rsa San Michele di Aprilia. Due decessi in poche ore, avvenuti entrambi nella giornata del 4 maggio. Continua però a salire il numero dei negativizzati che ieri ha superato le 300 unità facendo scendere a 186 il numero dei pazienti attualmente positivi. Una novità annunciata dall'assessorato regionale alla Sanità riguarda il territorio pontino: si stanno infatti predisponendo due postazioni di tamponi drive-in a Latina e a Gaeta.

Coronavirus Lazio: +67 casi in un giorno

Un leggero aumento di contagi si è registrato invece in totale nel Lazio: +67 contro i 38 del giorno precedente. Il numero totale dei casi trattati arriva quindi a 6914, con 4370 attuali positivi, 2.010 pazienti guariti e 534 deceduti, di cui 10 nelle ultime 24 ore. Il trend di contagio si conferma stabilmente in discesa nelle province con soli 6 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Al nuovo paziente della provincia di Latina si aggiungono i 3 di Rieti, uno di Viterbo e uno di Frosinone.

Latina: "riaperti" il lido e la pista ciclabile per sport e attività motoria

Nella fase 2 si potrà tornare a vedere il mare. Nella tarda serata di ieri anche il sindaco di Latina Damiano Coletta ha pubblicato un'ordinanza con cui si dispone la "riapetura" del lido e della pista ciclabile. Nel provvedimento si spiega che a partire da oggi, 6 maggio, sarà possibile fare sport o attività motoria sulla ciclabile, in spiaggia e sul lungomare, sarà possibile fare pesca sportiva da riva ma non fare il bagno, prendere il sole e praticare attività sportive in acqua. Tutte le attività saranno inoltre consentite nel rigido rispetto delle misure di distanziamento sociale: due metri in caso di sport, almeno uno per altre attività. Intanto lunedì bar, gelaterie e ristoranti hanno timidamente riaperto i battenti per affrontare, con tutte le difficoltà del caso, la "fase 2".

Fase 2 a Latina: verso la riapertura del mercato settimanale

Verso la riapertura del mercato settimanale: l'annuncio del sidnaco di Latina Damiano Coletta nel corso della diretta su Facebook con i cittadini: prime possibili date, ma solo per le attività di alimentari, quelle di sabato 9 maggio per la Q4 e di martedì 12 maggio per via Rossetti. La riapertura sarà disciplinata da alcune regole per il rispetto del distanziamento (qui la notizia).

Regione al lavoro per riaprire abbigliamento, bar e parrucchieri

Prosegue l’attività della Regione Lazio per condividere insieme ai rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali le linee guida che garantiranno la ripresa delle attività economiche nella regione. Dopo l’incontro sulla stagione balneare con i Comuni del litorale, si è svolto un incontro con gli operatori del commercio e dell’artigianato del Lazio per affrontare le modalità operative di tre comparti strategici: l’abbigliamento, gli esercizi al consumo come i bar e ristoranti, i servizi alla persona come centri estetici, parrucchieri e barbieri (la notizia).

Fase 2, le preoccupazioni dei commercianti ambulanti

Ieri intanto, a Latina è stato organizzato un incontro tragli ambulanti che si sono dati appuntamento, rispettando le misure di sicurezza, nell'area del mercato del martedì per discutere del futuro del commercio su aree pubbliche e programmarne la ripartenza, La preoccupazione è legata soprattutto al clima di incertezza sul commercio in generale e su quello ambulante in particolare (la notizia)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento