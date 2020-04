Coronavirus Latina: 373 i casi in provincia, i ricoverati restano 116. Controllate case di riposo e Rsa

Sono in totale 373 i casi di positività al coronavirus nella provincia pontina dall’inizio dell’emergenza. Un dato aggiornato ieri, lunedì 6 aprile, dai 14 nuovi contagi confermati dalla Asl di Latina; il migliore degli ultimi quattro giorni. I nuovi casi sono tutti distribuiti tra i territori di Aprilia (4), Latina (3), Fondi (2), Itri (2), Cisterna(2) e Formia (1). Dei 373 casi positivi sono 316 quelli attualmente in carico, di cui 116 ricoverati - lo stesso dato di domenica -. Mentre aumentano i negativizzati che sono saliti a 40. Sono aumentati, purtroppo, anche i decessi legati al Covid 19 in provincia; sono in totale 17 dopo la morte ieri di una donna di 81 anni di Fondi che era ricoverata all’ospedale Goretti di Latina.

Coronavirus Latina: controlli in case di riposo e Rsa

Nelle scorse ore hanno interessato anche la provincia di Latina i controlli nelle strutture per anziani, una delle principali emergenze legate alla diffusione del coronavirus nel Lazio. L'Assessorato alla Sanità della Regione ha fatto sapere che nel territorio pontono sono stati effettuate verifiche nel 58% delle case di riposo e in tutte le Rsa.

Coronavirus ad Aprilia, 4 nuovi casi

Da segnalare l’aumento di positivi ad Aprilia; quattro nuovi casi sono stati confermati ieri; sono legati, spiegano dal Comune, "a nuclei familiari già caratterizzati da casi di positività e ai dipendenti della Gelit di Cisterna", tra i quali già nei giorni scorsi sono stati individuate persone positive al Covid19. Si tratta comunque di cittadini in isolamento, già sotto osservazione (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: 4031 casi totali

Nel Lazio sono saliti a 4031 i casi totali di positività al coronavirus. Sono stati 151 quelli nuovi registrati ieri che confermano, ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato “il rallentamento del trend al 3,9%”. Pesa il dato di Rieti con 58 casi - 1/3 dei casi totali nella regione -; si tratta spiega D'Amato di casi "in prevalenza già noti, relativi ai cluster delle case di riposo e notificati in ritardo e che rappresenta". “Superata quota 50 mila tamponi effettuati da inizio emergenza e sono in continua crescita i guariti - continua l’assessore - che salgono di 27 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 502 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 12.684 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10”.

"Chiudere supermercati e alimentari a Pasqua e Pasquetta"

Tenere chiusi gli esercizi commerciali di generi alimentari nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Questo l’appello unanime che arriva da Confcommercio Lazio Sud, Fida Confcommercio Lazio Sud e sindacati ed è rivolto in particolare alla Regione affinche emetta un provvedimento specifico. “È il momento della responsabilità, non vanifichiamo gli sforzi finora fatti" dichiarano (qui la notizia).

Coronavirus, aiuti alle imprese: le misure del nuovo decreto del Governo

Liquidità alle imprese, sospensione di adempimenti e versamenti fiscali per almeno due mesi. Questo quanto contenuto nel maxi decreto del Governo che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia alla luce del prolungarsi dell'emergenza per Covid-19, e che sono state illustrate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di ieri sera (qui la notizia).

Coronavirus, nuovo decreto per la scuola

Sono contenute in un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri le misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020, con riferimento anche agli esami di maturità, e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Coronavirus Sermoenat: controlli della polizia locale

Latina, la storia di solidarietà: gli artigiani producono mascherine gratuite

I libri sono rimasti a scuola, la polizia li recupera per far studiare i bambini

Formia: un successo la spesa sospesa

L'appello della Federazione italiana artisti per i teatri e le realtà culturali

Coronavirus Lazio: 750mila euro per le donne vittime di violenza