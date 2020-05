Coronavirus Latina: 518 casi in provincia, ma aumentano i guariti. Al via i test sierologici nel Lazio

Sono saliti a 518 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Il dato aggiornato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, dalla Asl con il consueto bollettino. Due i nuovi contagi, uno dei quali residente nel comune di Cisterna, l'altro registrato sul territorio pontino ma riferito a un paziente di Pomezia. Sono 3 i casi in questa settimana in tutto il territorio, 12 dall’inizio del mese, mentre a Latina città non si registrano positivi dal 28 aprile.

Da segnalare nella giornata di ieri in provincia un nuovo record di guariti: 321 (19 in più di ieri), che fa scendere il numero degli attuali positivi a 169. Sono 28 i decessi e 54 i pazienti ancora ricoverati, ma nessuno attualmente in terapia intensiva al Goretti. Una novità annunciata dall'assessorato regionale alla Sanità riguarda il territorio pontino: si stanno infatti predisponendo due postazioni di tamponi drive-in a Latina e a Gaeta.

Coronavirus Lazio: 81 nuovi contagi

Rispetto ai giorni precedenti, è aumentato invece il dato dei nuovi positivi nel Lazio: sono stati 81 ieri - di cui 22 riferiti a recuperi di ritardate notifiche precedenti - con un trend all'1,1%, contro i 67 di martedì. Proseguono i controlli su Rsa e strutture socio-assistenziali private accreditate; ad oggi sono 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio.

Coronavirus Lazio: 4.433 pazienti ora positivi

Intanto, nelle province del Lazio continua il trend stabilmente in discesa, con 10 nuovi casi ieri. Quattro sono stati invece i decessi nel Lazio mentre continuano a crescere i guariti, arrivati ora a 2.024. I casi totali registrati e trattati da inizio epidemia ad oggi sono stati poco meno di 7mila (per la precisione 6.995), 4.433 i pazienti ancora positivi, 1.351 i ricoverati, 91 in terapia intensiva, 2.991 i casi trattati in isolamento domiciliare, 538 le persone decedute.

Nel Lazio al via i test sierologici

Si sono inoltre concluse le procedure della gara ad evidenza pubblica e da lunedì partiranno i 300 mila test sierologici per effettuare quella che sarà "la più grande indagine di sieroprevalenza a livello nazionale su tutti gli operatori sanitari, compresi medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, tutte le forze dell’ordine e per tutte le Rsa", commenta l'assessore regionale Alessio D’Amato. Sono complessivamente 62.409 gli operatori delle forze dell’ordine potenzialmente interessati dall’indagine; lundì si parte con i militari della Guardia di Finanza (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Cassa integrazione in deroga: nel Lazio 60mila domande

Coronavirus: la situazione a Nettuno ed Anzio

