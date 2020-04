Coronavirus, la speranza del rallentamento: a Latina e nel Lazio contagi in calo

Una speranza arriva dagli ultimi dati relativi ai nuovi contagi nel Lazio e in provincia di Latina. Secondo il bollettino Asl del 7 aprile i nuovi tamponi positivi al coronavirus sono stati solo 5 dopo giorni di crescita che avevano destato un certo allarme. I casi toccano i ocomuni di Latina, Fondi, Terracina, Aprilia e Cori, un paziente per ogni comune, mentre i negativizzati in provincia salgono ora a 40 e i decessi sono 17. Il dato da non perdere di vista è comunque che i positivi totali dall'inizio dell'emergenza sono 378 e 321 quelli attualmente seguiti dalla Asl, di cui 121 ricoverati.

Coronavirus Lazio: crescita per la prima volta al di sotto del 3%

Il dato di Latina è in linea con quello del Lazio, che segna nella giornata del 7 aprile un dato particolarmente basso di nuovi tamponi risultati positivi. Sono stati infatti 118, con un trend di crescita che per la prima volta è sceso al di sotto del 3%. A questo si aggiunge il fatto che diminuisce anche il numero complessivo dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, che passa da 197 dei giorni scorsi a 192. Aumenta anche il numero dei guariti, saliti nelle ultime 24 ore di altre 44 unità fino a quota 546 totali. Un ultimo dato relativo ai contagi complessivi registrati nella regione dall'inizio dell'epidemia: sono 4.149, mentre quello degli attuali positivi è di 3.365.

Il sindaco di Latina: "Controlli serrati, Pasquetta quest'anno non esiste"

La preoccupazione è ora per le imminenti festività di Pasqua e Pasquetta. L'appello de sindaco di Latina Damiano Coletta, attraverso il consueto videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, è chiarissimo: "Quest'anno Pasquetta non esiste. Si sta a casa. Non possiamo mollare, significherebbe riscendere". I controlli dunque nei prossimi giorni e soprattutto nelle giornate di domenica e lunedì saranno serrati proprio per verificare il rispetto delle disposizioni governative in tema di mobilità delle persone. (Qui la notizia)

L'appello di Confcommercio: "Chiudere i supermercati"

A proposito delle festività, arriva anche l'appello alla Regione Lazio da parte della Confcommercio Lazio Sud, Fida Confcommercio e sindacati a non aprire gli esercizi commerciali di generi alimentari nelle giornate di Pasqua e Pasquetta per non vanificare gli sforzi fatti. Molti i Comuni pontini che hanno già emesso apposite ordinanze in questo senso. (Qui la notizia).

Due mini appartamenti a disposizione del personale del Goretti che arriva da fuori città

Intanto ieri il Comune di Latina ha annunciato di aver messo a disposizione due mini appartamenti per il personale sanitario dell'ospedale Santa Maria Goretti che arriva da fuori città e che è impegnato nella lotta al Coronavirus. I due appartamenti, di proprietà della Curia vescovile, erano in origine destinati ai pazienti in cure radioterapiche lunghe non residenti a Latina. Saranno gestiti dall'associazione Valentina Onlus. (Qui la notizia)

