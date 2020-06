Coronavirus Latina: provincia ferma a 547 casi totali, 88 i pazienti ancora positivi

Da due giorni la provincia di Latina senza contagi covid. Il nuovo bollettino della Asl dell'8 giugno riporta 547 casi complessivi trattati da inizio pandemia e nessun decesso da oltre una settimana. Restano stabili anche i pazienti guariti, fermi a 425, e gli attuali positivi che sono in tutto 88. Di questi, 61 sono trattati a domicilio, 27 ricoverati ma ancora nessuno in terapia intensiva all'ospedale Goretti. Un nuovo paziente positivo era stato invece registrato nella giornata di sabato quando il bollettino Asl aveva registrare un caso nel comune di Priverno.

Coronavirus Lazio: 2690 attuali positivi, 4362 guariti

Undici invece i nuovi contagi in tutta la regione, secondo l'ultimo aggiornamento dell'assessorato alla Sanità del Lazio. Quatto degli 11 sono riferiti al focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana. Sono 7812 i contagi totali, con 2690 attuali positivi. Di questi 2174 in isolamento domiciliare, 467 ricoverati non in terapia intensiva e 49 in terapia intensiva. Nella giornata di ieri sono stati registrati due decessi, 760 da inizio pandemia. Arrivano a 4362 i pazienti guariti.

Coronavirus Lazio: il focolaio al San Raffaele

Preoccupa nel Lazio il focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma che conta 35 casi accertati, ma si è in attesa dell’esito degli ultimi tamponi. Ne sono stati effettuati circa 700 tra pazienti, operatori e soggetti esterni. "Al momento il focolaio è circoscritto - ha spiegato ieri l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato - e l’ipotesi maggiormente accreditata circa il caso indice è riferita ad alcuni operatori, siamo però in attesa delle conclusioni dell’audit". L’indagine epidemiologica verrà estesa ai pazienti e ai loro contatti stretti dimessi dalla struttura nelle ultime tre settimane ovvero a partire dal 18 di maggio.

Coronavirus Latina: donazione della Sapar all’ospedale Goretti

Continuano le iniziative di solidarietà a Latina. Nei giorni scorsi un’importante donazione è stata fatta all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in prima linea in tutti questi mesi nella battaglia alla diffusione del coronavirus, dalla Sapar, l’Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative (la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento