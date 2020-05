Coronavirus: 519 casi totali in provincia, nel Lazio 39 contagi in un giorno e il triplo di guariti

Un solo caso di positività in più nelle ultime 24 ore, scendono i pazienti ricoverati e anche gli attuali positivi. E' il quadro, sostanzialmente stabile, della provincia di Latina, dove il bollettino Asl della giornata di ieri, 7 maggio, ha segnato un solo caso nel comune di Norma, al momento trattato a domicilio, che fa salire a 519 il numero dei pazienti complessivamente trattati. Dall'inizio del mese di maggio sono stati 13 i tamponi positivi sul territorio, 4 quelli registrati dall'nizio della settimana. E da da ormai diversi giorni nelle due città il maggior numero di casi, Fondi e Latina, non si segnalano nuovi contagi. I pazienti negativizzati sono saliti a 323, quelli ancora positivi sono 168, 52 ancora ricoverati e nessuno si trova in terapia intensiva.

Coronavirus Lazio, trend allo 0,5%

Trentanove sono stati invece i nuovi casi della regione registrati ieri, con un trend sceso di nuovo allo 0,5%. Il dato più eclatante del 7 maggio è però relativo ai guariti: 119 in un giorno soltanto, il triplo dei nuovi contati. Nelle province si conferma la curva in discesa, con un solo nuovo caso positivo, registrato proprio nella provincia di Latina, e nessun decesso. Nel resto del Lazio invece i morti nelle ultime 24 ore sono stati 5. I contagi complessivi hanno intanto superato le 7mila unità (7.034) dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre gli attuali positivi sono 4.348, di cui 2.968 trattati in isolamento domiciliare, 1.291 ricoverati, 89 in terapia intensiva. I decessi totali sono arrivati nella regione a quota 543, mentre le persone che hanno ormai sconfitto il coronavirus sono 2.143.

Scuola, il Comune di Latina progetta un "piano estivo"

Nel capoluogo pontino il Comune lavora per predisporre una serie di iniziative destinate ai bambini. Il tema è stato al centro di una riunione della commissione scuola. "Il Comune non ha alcuna intenzione di lasciare sole le famiglie durante l’estate, vorremmo costruire iniziative per la ricostruzione delle comunità scolastiche anche nei mesi estivi" ha annunciato l'assessore alla Pubblica istruzione Gianmarco Proietti (la notizia).



Stagione balneare: riunione in Regione

In Regione proseguono intanto gli incontri con le categorie economiche per programmare la ripartenza in sicurezza. Ieri l'assessore allo Sviluppo economico Paolo Orneli, dopo un primo vertice il 4 maggio con i rappresentanti dei comuni costieri, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni dei balneari per discutere le linee guida per la ripresa delle attività. Il governo regionale chiede di inviare contributi e proposte che verrano analizzate per individuare alcune regole fondamentali per gli stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi. Positive le reazioni della Confcommercio.

Regione Lazio: incontri per la riapertura dei mercati

Un altro incontro ha invece riguardato i rappresentanti degli operatori dei mercati e del commercio su aree pubbliche. Anche in questo caso l'obiettivo è quello di affrontare la fase 2 con la massima attenzione al contenimento del contagio attraverso linee guida da preparare anche in questo settore (la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al via i test sierologici a 300mila persone

Partiranno da lunedì i 300 mila test sierologici che serviranno a realizzare una indagine di sieroprevalenza che interesserà tutti gli operatori sanitari, compresi medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, tutte le forze dell’ordine e le Rsa. Sono complessivamente 62.409 gli operatori delle forze dell’ordine potenzialmente interessati dall’indagine; lundì si parte con i militari della guardia di finanza (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie