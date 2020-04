Coronavirus Latina: sfiorati i 400 casi in provincia. Nel Lazio 4266 positivi, aumentano i guariti

Sfiorati i 400 contagi da coronavirus nella provincia pontina dall’inizio dell’emergenza. Nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, la Asl di Latina ha dato conferma di nuovi 14 casi che hanno fatto salire il totale a 392 - 334 gli attuali in carico -. Un trend non costante quello della provincia di Latina se si pensa che nella giornata di martedì erano stati registrati solo 5 nuovi casi. Preoccupa ancora la situazione nella città di Fondi, che resta un’osservata speciale. Sei positivi in più ieri che hanno fatto salire il totale a 93, compresi i 7 decessi. Attenzione anche alle situazioni di Latina ( 2 nuovi positivi ieri che hanno fatto salire il totale ad 81) e di Aprilia.

Coronavirus Aprilia, il sindaco: “Nessuna criticità”

Un nuovo caso registrato ieri che ha fatto salire il numero degli attuali positivi a 48. “Al momento le autorità sanitarie non evidenziano focolai o situazioni di particolare criticità” ha detto il sindaco Antonio Terra. “Tutti i casi sono riconducibili soprattutto a nuclei familiari in cui si è verificata la presenza di un paziente contagiato, oltre che ai due casi critici registrati sul territorio: la struttura per disabili e la Gelit di Cisterna”.

Coronavirus: a Latina un'asta di solidarietà dei commercianti

Un’asta della solidarietà a Latina che coinvolge già una cinquantina di commercianti che hanno accettato di mettere a disposizione i propri beni o servizi per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di dispositivi di protezione per i sanitari, le forze dell'ordine e i volontari. A lanciare l’iniziativa è Giampietro Bordignon, titolare della storica pizzeria Testa o Croce di Latina e dell’associazione sportiva Asd Nuovo Latina attraverso la quale, da quando è iniziata l'emergenza Coronavirus, sta raccogliendo denaro per iniziative benefiche (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: 117 nuovi casi

Crescita stabile nel Lazio dove ieri sono stati registrati 117 nuovi casi di positività. “Si conferma la frenata con un trend al 2,8% e c’è un’inversione di tendenza tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (13.936) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.604) - ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato commentando i dati -. Ora non bisogna mollare e continuare a tenere alto il livello di attenzione”. In totale nel Lazio sono 4266 i casi conclamati, 3448 gli attuali positivi mentre un altro dato importante quello della continua crescita dei guariti saliti di 28 unità ieri arrivando a 574 totali, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6 e sono stati eseguiti oltre 55 mila tamponi. “E’ stato emanato il Programma di potenziamento delle cure primarie con le Unità di continuità assistenziale regionale e l’assistenza proattiva infermieristica. Presto arriveranno 580 infermieri nei Distretti per le attività di sorveglianza, monitoraggio e domicilio. E’ stato inoltre istituito il coordinamento COVID in ogni distretto sanitario”.

La visita del vescovo Crociata al Goretti

Visita speciale ieri mattina all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove si è recato il vescovo Mariano Crociata per portare il suo saluto e augurio per la Pasqua al personale sanitario, impegnato nella difficile guerra a quel nemico invisibile che è il coronavirus, e per il loro tramite a tutti i pazienti ricoverati. "Grazie per quello che state facendo" ha detto il vescovo Crociata ai sanitari (qui la notizia)

Supermercati e alimentari chiusi a Pasqua e Pasquetta

Supermercati e negozi di alimentari chiusi nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. La Regione Lazio nella serata di mercoledì 8 marzo ha annunciato un'ordinanza che sarà pubblicata nelle prossime ore e che stabilisce la chiusura dei negozi di alimentari, dagli ipermercati ai piccoli esercizi, per domenica 12 e lunedì 13 aprile (qui la notizia).

Coronavirus Sabaudia, spiagge chiuse fino a Pasquetta

Un provvedimento in questa direzione arriva dall'amministrazione comunale di Sabaudia, che con un'ordinanza ha disposto la chisura del lungomare per tutto il fine settimana lungo di Pasqua, fino al 13 aprile incluso (giorno di Pasquetta). La chiusura è disposta per veicoli e pedoni, eccetto residenti e mezzi autorizzati. I controlli saranno intensificati proprio in concomitanza delle festività pasquali. (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Pallavolo: stagione finita

Dalla Regione fondi per il sostegno all'affitto

Coronavirus: ridotte le attività di Tribunale e Procura

Coronavirus: online il corso di preparazione al parto della Asl

Coronavirus Aprilia: boom di dimande per i buoni spesa

Coronavirus Latina, mascherine e uova di Pasqua donate al servizio Welfare

Coronavirus Gaeta: la donazione dei carabinieri alla Caritas

Coronavirus Latina: il regalo di Solidarte per il carcere

Coronavirus Formia: da Confcommercio uova di Pasqua per i bambini

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.