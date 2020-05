Coronavirus: otto comuni pontini "immuni", 339 pazienti sono guariti in provincia

Venticinque comuni colpiti dal virus in oltre due mesi di emergenza epidemiologica. Otto sono rimasti invece “immuni” dal Covid. Nessun contagio fino a questo momento si è registrato nei territori collinari di Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Prossedi, insieme al piccolo comune di Campodimele e alle due isole “covid free” di Ponza e Ventotene. Due sono poi le realtà, in provincia di Latina, dove è stato segnalato un solo caso di positività: Castelforte e Priverno, mentre due casi soltanto si sono verificati a Pontinia, Santi Cosma e Damiano, Monte San Biagio, Sperlonga (in questo caso però entrambi i pazienti sono deceduti). Restano invece Fondi, con 109 casi, Latina con 105 e Aprilia con 90 pazienti, le città che hanno avuto il maggior numero di pazienti.

Coronavirus Latina: un solo caso in più, 339 guariti

Intanto ieri, 8 maggio, si è verificato un altro caso di positività in tutta la provincia. Si tratta di un paziente residente nel capoluogo pontino che dal 28 di aprile non aveva più avuto casi. La giornata di ieri, secondo l’aggiornamento della Asl, ha visto un nuovo consistente aumento di pazienti guariti: +16 in un solo giorno, per un totale di 339, il triplo degli attuali cittadini ancora positivi che sono invece 153. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio ha annunciato ieri l’allestimento di una postazione di tampone drive-in sul territorio per l’indagine di sieroprelavenza.

In provincia misurazione della temperatura a chi entra in ospedale

Nei nosocomi della provincia di Latina è iniziata la rilevazione della temperatura corporea. Riguarda chiunque faccia ingresso negli ospedali Goretti di Latina, San Giovanni di Fondi, Fiorini di Terracina e Dono Svizzero di Formia (la notizia).

Nel Lazio lunedì al via i test sierologici

Il Lazio infatti punta sui test sierologici per comprendere quale sia stata effettivamente la circolazione del coronavirus. Si parte lunedì 11 maggio e l’indagine interesserà un campione esteso di 300mila persone in tutta la regione, composto dal personale sanitario, delle forze dell’ordine e anche dei farmacisti.

Coronavirus Lazio, 7.086 casi totali da inizio emergenza

Intanto, sono stati 52 i casi positivi registrati l’8 maggio in tutto il Lazio, con un trend fermo allo 0,7%. I decessi sono stati sei, ma continua ad aumentare il numero dei negativizzati che ha raggiunto le 2.209 unità. Gli attuali positivi sono quindi 4328, di cui 2966 sono in isolamento domiciliare, 1278 ricoverati non in terapia intensiva, 84 ricoverati in terapia intensiva. I pazienti totali ammontano invece a 7.086.

Primo fine settimana della "fase 2", l'appello del sindaco Coletta

E’ questo il primo fine settimana dopo la riapertura del mare e della pista ciclabile. I timori non mancano e i controlli saranno particolarmente rigidi. Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha lanciato ieri un appello ai cittadini, al loro senso di responsabilità. Il rischio infatti è che i cittadini prendano d’assalto il lido, le spiagge e la pista ciclabile. Ieri l’annuncio ufficiale della riapertura dei mercati su aree pubbliche: ripartono il mercato del martedì, quello di Campagna Amica e quelli della q4 e di Latina Scalo.

Dalla Regione pronte misure per cultura, sport, turismo e asili

Un pacchetto da 45 milioni di euro complessivi per aiutare le imprese del Lazio che rischiano il collasso a causa del blocco legato all'emergenza. Le nuove misure sono state presentate nel corso di una conferenza stampa del presidente della Regione Nicola Zingaretti e degli assessori Giovanna Pugliese, al Turismo, Alessandra Troncarelli, al Sociale e Claudio Di Berardino, al Lavoro. I fondi riguarderanno il settore della cultura, con i cinema, i teatri e i luoghi della cultura; lo sport e il comparto del turismo (la notizia).

