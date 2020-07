Coronavirus Latina: 38 ancora positivi in provincia. Nel Lazio si abbassa l’età media dei contagi

Continua a crescere, anche se lentamente, il numero dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Di un nuovo caso, registrato a San Felice Circeo e che va ad aggiungersi ai 20 degli ultimi 10 giorni, infatti, è stata data comunicazione ieri, 15 luglio, dalla Asl con il consueto bollettino . Un dato che deve far riflettere insieme a quello dell’abbassamento dell’età media dei contagi in tutto il Lazio, come ha sottolineato ieri l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato. E proprio ieri è stato confermato dalla Regione il caso positivo di una ragazza di 17 anni di rientro dal Messico, accertato proprio a San Felice Circeo.

Il sindaco di San Felice: “Il Covid non è sconfitto”

“Il covid19 non è sconfitto e deve restare alta l’attenzione sul territorio” ha detto il sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni dopo la notizia del nuovo contagio in città. Un’altra quindicina di persone sono state poste in quarantena. Il sindaco ha quindi richiamato alla responsabilità cittadini e turisti: “ciò che accade ogni fine settimana non riuscirebbe a fronteggiarlo neanche un comune con cento agenti di Polizia Locale proprio per la leggerezza che incontro nelle strade e nei punti di svago e divertimento” ha detto (qui la notizia).

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Questo ad oggi il quadro generale nella provincia di Latina: sono 583 i contagi totali da inizio pandemia, mentre sono 38 gli attuali positivi, di cui 17 ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Sono saliti a 509 i guariti, mentre sono 36 i decessi.

Coronavirus Lazio: ancora casi di importazione

Sono stati 20 i nuovi contagi confermati ieri nel Lazio dall’Assessorato alla Sanità della Regione. Di questi 10 sono di importazione: 7 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un altro è un caso di rientro dal Pakistan, uno dal Portogallo e uno dal Messico.

Assessore D’Amato: Si abbassa l’età media dei contagi”

“Assistiamo ad un abbassamento dell’età media dei contagi e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più giovani che rischiano di contagiarsi per il non rispetto delle regole minime” ha detto l’assessore Alessio D’Amato commentando i dati di ieri. Parole che arrivano 24 ore dopo l’appello del direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma Francesco Vaia ai giovani. “Dimostrate di essere la parte migliore di questa società, mai più assembramenti, vi prego - ha detto loro -. Guidate in prima linea questa 'guerra'. Fate attenzione a come si stanno formando i nuovi contagi, proteggete i vostri genitori ed i vostri nonni con un atteggiamento di responsabilità”.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

E sono arrivati a 8376 i contagi totali nel Lazio; gli attuali positivi sono 898, mentre sono 6631 le persone guarite e 847 i pazienti deceduti.

Coronavirus Lazio: 190mila test sierologici

Quasi 190mila test sierologici sono stati eseguiti nei primi due mesi di attività. A fare un bilancio è l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio che ha diffuso i nuovi dati aggiornati. Grazie ai test è stato possibile rilevare una circolazione del virus pari al 2,3%; individuati 407 positivi al tampone, asintomatici (qui la notizia).

