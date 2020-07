Coronavirus, due nuovi contagi in provincia. Nel Lazio altri 14 casi, 13 sono di importazione

Sono saliti a 587 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina: un dato che viene aggiornato anche oggi dalla Asl. Due nuovi contagi sono riportati nel bollettino del 17 luglio; sono stati accertati a Fondi, dove non se ne verificavano ormai dal 25 aprile scorso, e a Formia. Come riferito dall’Assessorato alla Sanità della Regione, i due casi riguardano "un uomo di nazionalità indiana per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica" e "una donna di 57 anni di nazionalità rumena e di rientro dal Paese di origine per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale".

Coronavirus Latina: tutti i numeri del 17 luglio

Come detto sono saliti a 587 i casi totali in provincia da inizio pandemia, con un indice di prevalenza - cioè il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - pari a 10,20. Ad oggi sono 38 i pazienti ancora positivi, e di questi 20 risultano ricoverati in ospedale. Un guarito è stato registrato nelle ultime 24 ore che ha fatto salire il totale a 513.

Coronavirus, un decesso a Priverno

Un decesso legato al coronavirus nelle scorse ore a Priverno. E' stato il sindaco Anna Maria Bilancia a dare la notizia della morte di una donna. "Nella giornata di ieri, la nostra Comunità è stata nuovamente ferita da un altro lutto, che speravamo tanto non vedere ripetersi per la seconda volta a causa della pandemia” ha scritto sul suo profilo Facebook. Per domani, 18 luglio, giorno in cui sono fissati i funerali della donna, il sindaco Bilancia ha proclamato il lutto cittadino (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: 14 nuovi casi

Nel Lazio sono stati comunicati 14 nuovi casi positivi dall’Assessorato alla Sanità della Regione. Sono 13 quelli di importazione: 9 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India, uno dal Montenegro, uno da Albania e uno dalla Romania.

Coronavirus Lazio: i dati delle Asl

Guardando nello specifico, nella Asl Roma 1 si registra un nuovo caso ed è una persona di nazionalità del Bangladesh riferita all’esito dei tamponi sulla stessa comunità richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 2 dei 7 nuovi casi, 5 sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all’esito dei tamponi sulla stessa comunità richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati, un caso riguarda un uomo italiano di rientro dall’Albania per il quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale e l’ultimo riguarda una persona con link familiare ad un caso di rientro dal Montenegro. Nella Asl Roma 3 registrati 3 nuovi casi: si tratta di persone di nazionalità del Bangladesh riferite all’esito dei tamponi sulla stessa comunità richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Infine per quanto riguarda le province, oltre a quelli di Latina, si registra un nuovo caso a Frosinone che riguarda un uomo di 53 anni individuato su segnalazione del medico di medicina generale; Rieti si conferma per il decimo giorno consecutivo Covid-Free, mentre Viterbo rimane con un solo caso in isolamento in attesa del dell’esito negativo del test molecolare. Si registra un decesso e salgono i guariti che sono stati 11 nelle ultime 24h.

Coronavirus Lazio: indice Rt sopra l'1

Aggiornamenti sono arrivati nella giornata dall'Unità di Crisi Regione Lazio. "Nella Regione il rischio è moderato, e il valore RT si mantiene sopra 1 per i casi di importazione - viene comunicato -. Bene l'attività di contact tracing, stabilmente sopra la soglia indicata dal Ministero della Salute e bene l'attività di testing con un tempo mediano tra data inizio sintomi e data della diagnosi pari a 48". Coronavirus Lazio: il bollettino del 17 luglio

Con i nuovi casi di oggi, salgono a 8399 i contagi totali nel Lazio; gli attuali positivi sono 852: di questi 668 sono in isolamento domiciliare, 175 sono ricoverati non in terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 6698, 849 i decessi.

Appello ai donatori di sangue

Sempre dall’assessore D’Amato arriva anche un appello ai donatori di sangue: “l’epidemia non può fermare le donazioni perché donare è sicuro ed è un gesto di generosità. Consente inoltre di fare gratuitamente il test sierologico". Riaprono dopo il lockdown anche gli Ambufest gli ambulatori del weekend, festivi e prefestivi dove è possibile effettuare anche visite pediatriche.

Articolo in aggiornamento