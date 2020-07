Coronavirus Latina: 8 contagi in 5 giorni in provincia. Nel Lazio ancora casi di importazione

Continua a crescere il numero di contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Nei primi 5 giorni di questa settimana (da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio) sono stati 8 i casi confermati dalla Asl (uno notificato da un’altra azienda sanitaria locale), e più della metà sono di “importazione”. Ieri gli ultimi due contagi di cui è stata data notizia, accertati a Fondi e Formia; uno riguarda un cittadino indiano per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica e il secondo una donna di 57 anni romena di rientro dal suo paese di origine e per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale.

Coronavirus, un decesso a Priverno

Ed è cordoglio a Priverno per la morta di una donna. La notizia del decesso è stata data dal sindaco Anna Maria Bilancia che per la giornata di oggi, nella quale sono previsti i funerali, ha proclamato il lutto cittadino. “La nostra Comunità è stata nuovamente ferita da un altro lutto, che speravamo tanto non vedere ripetersi per la seconda volta a causa della pandemia” ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco Bilancia (qui la notizia).

Coronavirus Latina: tutti i numeri del 17 luglio

Con i due casi di cui è stata data comunicazione ieri, sono saliti a 587 quelli totali in provincia, con un indice di prevalenza - cioè il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - pari a 10,20. Sono 38 i pazienti ancora positivi, e di questi 20 risultano ricoverati in ospedale. I guariti sono 513.

Sileri a Latina: "Il vaccino realisticamente nel 2021"

“Non abbiamo la sfera di cristallo ma veniamo fuori dalla fase più acuta e i comportamenti che abbiamo messo in atto, a cominciare dal lockdown per continuare con distanziamento e mascherine, come il fatto che non saremo più colti di sorpresa, ci aiuteranno" queste le parole del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ieri a Latina ospite del secondo appunatmento del Festival "Come il vento nel mare". "Il virus sta circolando per focolai - ha detto ancora il viceministro -, non è sconfitto e non lo sarà fino a quando non avremo trovato il vaccino che, realisticamente, potrebbe arrivare il prossimo anno” (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: 14 nuovi casi

Nel Lazio sono stati comunicati ieri 14 nuovi casi positivi dall’Assessorato alla Sanità della Regione. Sono 13 quelli di importazione: 9 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India, uno dal Montenegro, uno da Albania e uno dalla Romania.

Coronavirus Lazio: indice Rt sopra l'1

Dall'Unità di Crisi della Regione hanno comunicato che “nel Lazio il rischio è moderato; il valore RT si mantiene sopra 1 per i casi di importazione. Bene l'attività di contact tracing, stabilmente sopra la soglia indicata dal Ministero della Salute e bene l'attività di testing con un tempo mediano tra data inizio sintomi e data della diagnosi pari a 48".

Coronavirus Lazio: il bollettino del 17 luglio

Sono 8399 i contagi totali nel Lazio che conta 852 persone ancora positive; i guariti sono saliti a 6698 e sono 849 i decessi totali.

