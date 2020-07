Coronavirus Latina: 8 positivi in 5 giorni in provincia. Nel Lazio 22 nuovi casi di importazione

Sono stati 8 i casi di coronavirus negli ultimi 5 giorni nella provincia di Latina. Tre gli ultimi confermati nella giornata di ieri, 9 luglio, dalla Asl di Latina con il consueto bollettino. Una crescita che non si registrava da settimane e che ha portato il totale dei contagi da inizio pandemia a 570. I casi di ieri sono stati registrati nei territori di Latina (2 e dove l’ultimo contagio risale a lunedì 6 luglio) e Pontinia (1), mentre negli ultimi giorni erano state toccate di nuovo dal virus Terracina (1 caso), Aprilia (2 casi) e Minturno (1 caso).

Coronavirus Latina: tra i positivi una bambina

Dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio hanno fatto sapere che dei tre casi di cui è stata data comunicazione ieri, uno riguarda un uomo di rientro da una visita familiare a Milano e per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica, il secondo una donna in accesso al pronto soccorso e il terzo una bambina di 9 anni; è un link familiare al caso di rientro dal Brasile”.

Coronavirus Latina: tutti i numeri del 9 luglio

Come detto sono saliti a 570 i casi totali di coronavirus in tutto il territorio provinciale; aumentati anche gli attuali positivi che ad oggi sono 30; 13 le persone al momento sono ricoverate in ospedale. Sono invece 504 i guariti, 36 i decessi.

Coronavirus Lazio: 22 casi di importazione in giorno

Sono stati invece 28 i nuovi contagi in tutto il Lazio ieri comunicati dall’Assessorato regionale alla Sanità. Di questi 22 sono di importazione (pari al 78% dei casi totali) e nello specifico 18 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un altro caso proviene dalle Canarie, uno ha un link con il Brasile e uno di rientro da una visita familiare a Milano. Le buone notizie arrivano sempre da Rieti che si conferma Covid-Free, mentre a Frosinone rimane un solo caso in isolamento.

Il commento dell'assessore D'Amato

Continuano a preoccupare nel Lazio i casi di importazione, che potrebbero far salire il valore Rt, ossia l'indice di contagiosità. "Ci aspettiamo nella valutazione settimanale un valore Rt ancora di poco superiore a 1 a causa dei focolai di importazione" ha commentato nella giornata di ieri l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato, guardando anche i dati di ieri.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri del 9 luglio

Con i nuovi casi di oggi, salgono a 8252 i contagi in tutto il territorio regionale da inizio pandemia. Sono saliti anche gli attuali positivi, arrivati a 889. Completano il quadro i 843 pazienti deceduti (uno in più comunicato ieri) e le 6520 persone guarite.

Articolo in aggiornamento