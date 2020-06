Coronavirus: 82 ancora positivi in provincia, 2566 nel Lazio. Aumentano i casi del focolaio di Roma

Sono 82 gli attuali positivi al coronavirus nella provincia di Latina, 549 i casi totali da inizio pandemia. Questi i dati aggiornati ieri dalla Asl di Latina con il consueto bollettino. Quella di ieri è stata, infatti, un’altra giornata da “doppio zero”, nessun nuovo contagio e nessun decesso. Un dato confortante che conferma quelli di inizio settimana - solo martedì l’azienda sanitaria ha confermato due nuovi casi di pazienti residenti in provincia ma in carico ad altre Asl -. Ad oggi, guardando gli altri dati, sono 55 i pazienti trattati a domicilio e 27, in calo, quelli che sono ricoverati; sono saliti a 433 i guariti. Restano invece fermi a 34 i decessi.

Coronavi Lazio, 18 casi in più in un giorno

In tutto il Lazio ieri sono invece stati registrati 18 nuovi casi, di cui 13 riferibili al focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. Il totale da inizio pandemia è salto a 7869, mentre gli attuali positivi sono 2566. I guariti nelle scorse 24 ore sono stati 18 e complessivamente raggiungono le 4.533 unità, 4 i decessi, che fanno salite il totale a 770.

Coronavirus Lazio, aumentano ancora i casi al San Raffaele

Come detto, dei 18 casi totali nel Lazio, 13 sono riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana, e di questi, fa sapere la Regione, 8 sono provenienti dalla Asl di Rieti dove sono iniziate le attività per testare tutti i contatti. A questi sono stati aggiunti nella serata di ieri i due i casi comunicati dall’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I riferibili allo stesso focolaio che arriva così ad un totale di 70 casi; si tratta di un infermiere collegato per un link famigliare al focolaio e un paziente risultato anch’esso positivo. "Sono stati effettuati ad oggi, per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell'IRCCS San Raffaele Pisana, 2.332 tamponi e ne stimiamo oltre 5 mila tra tamponi e test - aggiorna l’Assessorato alla Sanità -. Sono stati effettuati i secondi test sugli operatori e i pazienti nella struttura. I dati della nostra Regione sono inevitabilmente caratterizzati dai numeri di questo focolaio che dimostra come non si debba abbassare la guardia e soprattutto devono essere rispettate, senza nessuna deroga, tutte le disposizioni impartite per limitare la diffusione del virus. Senza un intervento tempestivo assunto immediatamente per la tutela della salute pubblica i danni di questo focolaio sarebbero stati più rilevanti”.

Coronavirus Lazio: dalla Regione un piano da 20 milioni per le famiglie

E’ stato approvato dalla Giunta della Regione Lazio il “Piano per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia” che prevede un investimento di 20 milioni di euro che raggiungerà 43mila famiglie del Lazio. “Si tratta di un provvedimento importante, che punta a costruire un vero e proprio patto territoriale per bambini, adolescenti e famiglie, perché i loro diritti e i loro bisogni restano prioritari nell’agenda della Regione Lazio - ha detto il presidente Zingaretti -. Diamo un aiuto concreto alle famiglie che si trovano nella difficoltà di doversi organizzare per un rientro al lavoro in modalità diverse dalle precedenti abitudini, con nuovi problemi di conciliazione per chi ha conservato il posto e la difficoltà a reinserirsi per chi in questi mesi lo ha perso". Nello specifico, il Piano riconosce alle famiglie un voucher, secondo priorità di accesso basate su condizioni lavorative, di reddito e di carichi familiari. Il provvedimento decorre dal mese di giugno fino a settembre di quest’anno compreso e si articola su due azioni (qui la notizia).

I dati: nella regione solo il 6% dei pazienti è ricoverato

Dei casi finora confermati nel Lazio il 6% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 26% è in isolamento domiciliare e meno dell’1% è in terapia intensiva. I guariti rappresentano ora il 58% del totale. L'età media dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 39,9% è residente a Roma città, il 31,8% nella Provincia, l’8,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 5,8% a Viterbo e il 7,5% a Latina. L’1,5% proviene da fuori regione.

