Coronavirus: trend ancora in crescita sia in provincia che nel Lazio. Un caso a Latina e uno a Aprilia

Ci sono altre due persone positive al Coronavirus in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Ne ha dato notizia il quotidiano bollettino della Asl che conferma come dopo alcuni giorni a zero casi i numeri dei contagi ricominciano a salire: allo stato attuale sono quindi 572 i contagi totali sul territorio pontino. I due nuovi positivi di oggi sono stati accertati a Latina ed Aprilia. Dall’Assessorato regionale alla Sanità hanno spiegato che uno dei due riguarda una donna con link familiare al caso di rientro da una visita familiare a Milano di cui è stata data comunicazione ieri. Sempre ieri dalla Regione è stata data notizia anche della positività di una bambina di 9 anni, un link familiare al caso di rientro dal Brasile dei giorni scorsi.

Queste due situazioni vanno a sommarsi alle tre di giovedì (2 a Latina e uno a Pontinia), mentre negli ultimi giorni erano state toccate di nuovo dal virus le città di Aprilia con due casi, Terracina e Minturno con un caso ciascuno.

Coronavirus Lazio: 23 nuovi casi

Anche il trend nel Lazio è in crescita. L’ultimo bollettino dell’Assessorato alla Sanità segnala altri 23 casi e un decesso. Dei nuovi contagi 11 sono quelli di importazione e di questi 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un altro caso proviene dal Nicaragua e due casi sono di rientro da Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con i nuovi casi registrati oggi, sono saliti a 8275 i contagi totali da inizio pandemia in tutto il territorio regionale. Aumentano anche gli attuali positivi che sono arrivati a quota 901: di questi 691 sono in isolamento domiciliare, 197 sono ricoverati non in terapia intensiva e 13 sono in terapia intensiva. Allo stato attuale sono 844 sono i pazienti deceduti e 6530 le persone guarite.