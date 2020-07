Coronavirus Latina: 16 positivi in 7 giorni in provincia. Nel Lazio altri 12 casi di importazione

Sedici casi di coronavirus in 7 giorni (da domenica 5 a sabato 11 luglio) nella provincia di Latina. Il segnale, questo, che l’emergenza è tutt’altro che finita e che il virus non è affatto sconfitto. Dopo settimane in cui la curva dei contagi aveva dato segnali positivi, sono tornati a crescere i positivi nel territorio pontino.

La Asl con l’ultimo bollettino di ieri, sabato 11 giugno, ha dato conferma di 6 nuovi casi: di questi 4 sono stati accertati a Formia (un intero nucleo familiare posto in isolamento) e 2 ad Aprilia (due uomini di nazionalità indiana e di rientro dall’India senza collegamenti tra loro e per i quali sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale). Per 7 giorni consecutivi, dunque, sono stati registrati nuovi casi in provincia: uno a Minturno domenica 5 luglio, due (Latine e Aprilia) il giorno successivo e uno sempre ad Aprilia quello seguente ancora; un caso a Terracina è stato comunicato mercoledì 8 luglio e 3 (2 a Latina e uno ad Pontinia) il giorno dopo, fino a venerdì 10 luglio quando i casi sono stati di nuovo 2 (Latina e Aprilia).

Coronavirus Latina: i numeri

Contagi, questi, che hanno fatto salire il totale a 578 da inizio emergenza; saliti anche gli attuali positivi che sono diventati 38: di questi 23 persone sono trattate a domicilio mentre 15 risultano al momento ricoverate in ospedale. Stabili a 504 i guariti e 36 i decessi.

Coronavirus Lazio: ancora casi di importazione

In tutto il Lazio ieri sono stati confermati altri 19 casi e nessun decesso. Dei nuovi contagi, ha fatto sapere l’Assessorato alla Sanità della Regione, 2/3 sono quelli di importazione (12); di questi ultimi 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, 2 sono provenienti dall’India, uno dall’Ungheria (una donna che vive a Nettuno) e uno dall’Egitto.

Il commento dell’assessore D’Amato

“La situazione è sotto controllo - ha detto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato - ma non bisogna abbassare la guardia. La diffusione è moderata frutto perlopiù di casi di importazione. La comunità del Bangladesh sta collaborando attivamente e prosegue senza sosta l’attività ai drive-in per il contact tracing. Abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e piazzale Tosti”.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Con gli ultimi casi comunicati ieri, sono saliti 8294 i contagi totali nel Lazio dall’inizio della pandemia. Stanno aumentando anche gli attuali positivi che ad oggi sono 920; sono 844 i pazienti deceduti e 6530 le persone guarite.

