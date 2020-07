Coronavirus Latina: sono 37 gli attuali positivi. Nel Lazio 16 casi di importazione in un giorno

Sono 17 i casi di coronavirus confermati dalla Asl nella provincia di Latina negli ultimi 8 giorni: una sequenza che non si registrava da settimane nel territorio pontino dove la curva dei contagi ha ripreso a crescere nel mese di luglio. L’ultimo caso di cui ha dato comunicazione l’azienda sanitaria è quello registrato ieri a Cisterna e riguarda una ragazza di 28 anni i rientro dal Messico e per il quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Prima di Cisterna negli ultimi 8 giorni erano state toccate nuovamente dal Covid-19 le città di Minturno (1 caso), Aprilia (5), Latina (4), Terracina (1), Formia (4) e Pontinia (1).

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Casi questi che hanno portato ad un totale di 579 casi dall’inizio dell’emergenza in tutta la provincia, con un indice di prevalenza (che misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti) arrivato a 10,07. Gli attuali positivi sono saliti di nuovo negli ultimi giorni arrivando a quota 37 (12 in più negli ultimi 8 giorni): 14 sono i pazienti ricoverati, 23 quelli trattai a domicilio. I guariti sono 506 (5 negli ultimi 8 giorni), mentre i decessi restano 36.

Positivo il palleggiatore della Top Volley Cisterna Seganov

Il palleggiatore della Bulgaria e della Top Volley Cisterna Georgi Seganov ha contratto il coronavirus nel ritiro della sua Nazionale. Dalla società pontina fanno sapere che il giocatore è in buone condizioni di salute ed è sottoposto alla quarantena; è costantemente monitorato dallo staff medico della sua Nazionale (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Sono stati confermati 20 nuovi casi ieri nel Lazio, di questi 16 - circa l’80% - sono di importazione. Un dato che ha fatto salire a 8314 i contagi. Gli attuali positivi sono ad oggi 913; sono aumentate le persone guarite che sono 6557, 844 i pazienti deceduti.

Coronavirus Lazio: “Prevalenza di casi di importazione”

“E’ la dimostrazione che in questa fase sono indispensabili i controlli in entrata e l’isolamento - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato commentato i dati di ieri -. I casi di importazione si confermano la prevalenza, mentre sta proseguendo con buoni risultati l’attività di contact tracing per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione. L’attività ai drive-in per il contact tracing ci ha permesso di eseguire nella sola giornata di ieri 1.600 tamponi”.

Articolo in aggiornamento