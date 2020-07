Coronavirus Latina: 39 ancora positivi in provincia. Nel Lazio 22 casi di importazione in un giorno

Sono saliti a 581 i casi di coronavirus nella provincia pontina da inizio pandemia: un numero incrementato negli ultimi giorni dalla lunga sequenza di nuovi contagi che sono stati confermati dalla Asl con il consueto bollettino. Due gli ultimi ieri, uno a Latina e uno a Minturno, che hanno fatto anche salire il numero degli attuali positivi a 39 e 19 i casi in provincia dal 5 luglio scorso.

Riguardano un uomo di 62 anni di ritorno dal Brasile (Latina) e una bambina di 9 anni (Minturno) i due nuovi casi di cui è stata data comunicazione ieri. Per quanto riguarda il 62enne - l’ennesimo caso di importazione delle ultime settimane nel Lazio - sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale, mentre la bambina è risultata positiva nell’ambito degli tamponi effettuati dopo il caso dell’intera famiglia di Formia contagiata e di cui è stata data comunicazione lo scorso sabato 11 luglio.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Come detto sono 581 i casi totali di coronavirus in tutta la provincia da inizio marzo, mentre sono saliti a 39 i positivi attualmente in carico alla Asl di Latina. Di questi 16 necessitano di un ricovero ospedaliero, mentre gli altri 23 sono curati presso il proprio domicilio. I guariti sono 506, mentre i decessi sono stabili 36.

Coronavirus Lazio: 22 casi di importazione in un giorno

Sono stati 24 i nuovi casi ieri nel Lazio; di questi 22 (il 92%) sono risultati essere di importazione, come ha spiegato l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Di questi 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, uno è un caso di rientro dalle Filippine e uno dal Brasile.

Assessore D’Amato: “Nessun allarme”

“La situazione della comunità bengalese al momento è sotto controllo e non c’è alcuno motivo di allarme - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. L’attività si completerà questa settimana con la ricostruzione dei contatti stretti e dei tracciamenti dei viaggiatori di ritorno rimasti nel Lazio dei quattro voli speciali da Dacca, la gran parte dei quali già individuati e posti in isolamento. Un lavoro senza precedenti per dimensioni di indagine epidemiologica: ad oggi già effettuati oltre 5 mila tamponi”.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri

Con i 24 casi di ieri sono saliti a 8338 i contagi totali in tutto il territorio regionale. Gli attuali positivi sono ad oggi 892; sono salite a 6601 le persone guarite, 845 i pazienti deceduti.

Coronavirus: le altre notizie