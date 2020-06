Coronavirus Latina: 60 ancora positivi in provincia, 1322 nel Lazio. Nuovi casi al San Raffaele

Restano 552 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Nel fine settimana si è fermata ancora la curva dei contagi con zero nuovi casi che sono stati registrati nel territorio pontino negli ultimi tre giorni - solo sabato 13 giugno la Asl nel consueto bollettino ha dato conferma di due pontini contagiati fuori provincia e in carico ad altre aziende sanitarie -. Gli attuali positivi sono scesi a 60, di cui 23 ricoverati in ospedale e 37 trattati a domicilio. I guariti sono 458, mentre i decessi restano 34.

Coronavirus Lazio: 1322 gli attuali positivi

Sono stati 14 i nuovi casi registrati ieri in tutto il Lazio che hanno fatto salire il totale a 7955; sono 1322 gli attuali positivi, mentre i guariti sono saliti a 5825, 808 i decessi. Cinque dei 14 nuovi contagi di ieri sono riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio raggiunge così un totale di 109 casi positivi e 5 decessi correlati. “Un focolaio è chiuso, quello di Piazza Pecile (Garbatella) e sul San Raffaele Pisana attendiamo l’esito dei richiami per chiudere la copiosa indagine epidemiologica. E’ stata importante per contenere i focolai la tempestività degli interventi - ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’amato -. Ad oggi sono stati effettuati oltre 4 mila test per circoscrivere questo focolaio, si tratta di uno sforzo senza precedenti su un’unica struttura”.

Riaprono fiere, discoteche e sale giochi: ecco le nuove regole

A partire da lunedì 15 giugno possono infatti ripartire fiere, congressi, cerimonie, nonché attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo. Bisognerà invece attendere il 1 luglio per la riapertura di locali, discoteche e attività di ballo all’aperto, nonché attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Gli esercenti dovranno operare assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 partecipanti all'aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala (qui la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, altre notizie

Articolo in aggiornamento