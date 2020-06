Coronavirus Latina: provincia a zero casi da 5 giorni. Nel Lazio oltre 6mila guariti

Resta ferma la curva dei contagi nella provincia di Latina: anche nella giornata di ieri, 16 giugno, per il quinto giorno consecutivo, non sono stati registrati casi di positività al coronavirus – solo sabato 13 giugno l’azienda sanitaria ha dato conferma di due pazienti pontini contagiati fuori provincia e in carico ad altre Asl -. Sono dunque 522 i casi totali da inizio pandemia, 56 gli attuali positivi di cui 21 ricoverati. Ieri ci sono stati 4 guariti in più che hanno fatto salire il totale a 462; sono 34 i decessi.

Coronavirus Lazio: 1129 ancora positivi

Sono stati registarti 9 casi ieri in tutto il Lazio, concentrati tutti nella zona di Roma e provincia. Di questi uno solo è riferibile al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma, che raggiunge così un totale di 112 casi positivi e 5 decessi correlati. Sono invece 7967 i contagi totali in tutta la regione che conta ad oggi 1129 attuali positivi. I guariti sono 6024, 169 qeli registrati ieri, i decessi totali sono 814, 3 quelli confermati nella giornata di ieri.

Al via gli esami di maturità in presenza

Sono inziati questa mattina gli esami di maturità, in presenza, anche per i 4600 maturandi pontini. Una prova che quest'anno è stata però completamente stravolta dall'emergenza coronavirus. Gli studenti dovranno infatti affrontare solo un colloquio orale di 60 minuti davanti a una commissione composta da sei membri interni e uno esterno, il presidente, insediate tutte il 15 giugno (qui la notizia).

Tribunale di Latina: riparte l'attività, avviati i test sierologici per i dipendenti

Dopo il lungo lockdown è ripartita questa mattina, almeno in parte, l’attività del Tribunale di Latina con la riapertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie ma solo per tre giorni a settimana: il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30, mentre per gli altri giorni continuerà a funzionare il sistema dell’appuntamento. Sono stati invece già avviati i test sierologici per il coonavirus sui dipendenti del Palazzo di giustizia: circa cento persone tra magistrati, cancellieri e dipendenti sottoposti ai prelievi (qui la notizia).

Coronavirus: le altre notizie

Articolo in aggiornamento