Coronavirus Latina: in provincia 561 casi e 36 decessi. Nel Lazio 832 ancora positivi

Sono saliti a 561 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina: nella giornata di ieri, mercoledì 1° luglio, con il consueto bollettino la Asl ha dato conferma di un nuovo caso (nel capoluogo) che ha fatto salire il numero dei contagi di cittadini residenti o domiciliati in provincia; un secondo caso riguarda invece un cittadino di Anzio, ma comunque in carico alla nostra azienda sanitaria. Dall’altro fronte, sono aumentati i guariti che sono 491; in calo gli attuali positivi scesi a 34, e di questi 12 sono ricoverati.

Coronavirus Latina: un decesso al Goretti

Ma quello di ieri è stato anche il giorno del ritorno dei decessi: una donna di 90 anni di Latina si è spenta all’ospedale Santa Maria Goretti dove era ricoverata, facendo salire il numero delle vittime nel territorio a 36.

Coronavirus Lazio: 832 ancora positivi

Nove nuovi casi sono stati invece registrati ieri nel Lazio. Un numero che ha fatto salire a 8119 il totale da inizio pandemia in tutta la regione. Gli attuali positivi sono 832, mentre crescono ancora i guariti saliti a 6448; 839 sono i deceduti.

“Si attendiamo un valore RT in calo"

“Proseguono le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine ed è stata superata la soglia del mezzo milione tra i test e i tamponi eseguiti - ha detto ieri l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato tracciando un bilancio della giornata -. Per quanto riguarda la valutazione settimanale del Ministero ci attendiamo un valore RT in calo. Si conferma l’ottimo contact tracing: per il 100% dei casi è stata effettuata una regolare indagine epidemiologica. Continua il trend in discesa delle terapie intensive occupate”.

Nel Lazio oltre 160mila test sierologici:

Proseguono nel Lazio le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. In oltre un mese nel Lazio sono stati eseguiti 161.536 test sierologici, con una percentuale di sieroprevalenza del 2,3%, che hanno permesso di individuare complessivamente 297 positivi al tampone asintomatici. Solo lo 0,18% è risultato positivo al test molecolare con tampone, ovvero un positivo al tampone ogni 544 positivi al test di sieroprevalenza.

