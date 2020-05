Coronavirus Latina: 533 casi in provincia, 7505 nel Lazio. Primi risultati dei test sierologici

Sono 533 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina: il bollettino della Asl di ieri, martedì 19 maggio, registrava zero nuovi contagi nel territorio, dopo il lieve aumento di positivi che c'è stato tra domenica e lunedì concentrati soprattutto nella zona dei Lepini e legati al cluster del centro dialisi di Priverno. Da segnalare ancora l’aumento dei guariti, 7 in più ieri che portano il totale a 407; questo significa che, con 32 decessi, gli attuali positivi scendono sotto la soglia dei 100, 94 per la precisione. Di questi, 30 sono ricoverati (3 in meno rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva, e tutti gli altri in isolamento domiciliare.

Coronavirus, Lazio, 20 nuovi casi

Notizie confortanti sono arrivate ieri da tutto il Lazio: 20 nuovi casi sono stati confermati dall’Assessorato alla Sanità della Regione, il dato più basso dal 10 marzo: 10 nella Capitale e altrettanti nel resto della provincia di Roma. Nessuno nuovo caso nelle restanti province, e zero decessi. Il totale dei contagi da inizio epidemia è 7505, sono 3786 gli attuali positivi. “Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare - spiega l’assessore regionale D’Amato -. Sono stati eseguiti oltre 700 test sui farmacisti e si registra fino ad ora un unico caso positivo anche al tampone”. Nella giornata di ieri sono stati 48 i guariti i tutto il Lazio che sono arrivati a 3.079 totali; 12 i decessi.

Test sierologici, primi risultati nel Lazio

Continuano intanto i test sierologici sul personale sanitario, sui medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, iniziato ieri anche in provincia di Latina. I primi dati del Lazio saranno resi noti dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti oggi in una conferenza stampa. A Latina e Gaeta da giorni sono operative le due postazioni per tamponi drive-in, rispettivamente presso l'area esterna dell'ospedale Goretti e in Piazza Di Liegro, dove vengono indirizzati per effettuare il tampone i cittadini risultati positivi agli anticorpi del covid.

Fase 2: la nuova ordinanza della Regione Lazio

Una nuova ordinanza della Regione Lazio regola il riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali, dopo quelle che hanno riaperto il 18 maggio. La nuova ordinanza disciplina in particolare la riapertura di piscine e palestre il 25 maggio, come la partenza delle attività al mare per gli stabilimenti balneari fissata per il 29 maggio (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie