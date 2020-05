Coronavirus Latina: 536 casi in provincia, 7558 nel Lazio. Test sierologici gratuiti per i donatori di sangue

Sono fermi a 536 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Buone notizie sono arrivate ieri dal bollettino della Asl: nessun nuovo caso in tutto il territorio pontino e per il nono giorno consecutivo non si sono registrati decessi, che sono 32 dall’inizio della pandemia.

Analizzando gli altri numeri, da segnalare il nuovo aumento di negativizzati che sono ad oggi 413, mentre sono 31 i pazienti ricoverati, nessuno dei quali nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ad oggi gli attuali positivi ancora in carico alla Asl sono 91.

Coronavirus Lazio, 7558 casi positivi

In tutto il Lazio sono stati registati ieri 21 nuovi contagi, a cui si aggiungono 4 recuperi di notifiche, con un trend dello 0,3%. Sale ancora il numero dei guariti, che sono 3259, 159 in più in un giorno, mentre i decessi confermati ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazion sono stati 15, che fanno salire il totale a 662. In totale i casi positivi da inizio emergenza sono 7558, mentre gli attuali positivi sono 3637.

Coronavirus Latina: chiusura a mezzanotte per i locali

Ristoranti, bar e pub di tutta la provincia dovranno chiuudere a mezzanotte, o al massimo a mezzanotte: questa la decisione assunta da tutti i sindaci dei comuni pontini. Una scelta unitaria, viene spiegato per garantire il controllo per la sicurezza rispetto al rischio di contagio Covid-19 e nello stesso tempo venire incontro alle necessità degli operatori commerciali (qui la notizia).

Test sierologici gratuiti ai donatori di sangue

Proseguono, intanto nel Lazio le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine; l’obiettivo, ricordano dalla Regione Lazio “è quello di testare, tracciare e trattare”. Ad oggi sono stati effettuati 25.371 test sierologici con prelievo venoso e sono risultati con presenza di anticorpi IgG in 590 pari al 2,3% e di questi sono risultati positivi al tampone in 28. E’ stata emessa la circolare per effettuare il test sierologico gratuito per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV 2 per i donatori abituali di sangue.

“Bonus” per gli operatori sanitari impegnati nel Covid

“Saranno circa 13 mila gli operatori che vedranno nella busta paga del mese di giugno il ‘bonus’ economico nella misura che è stata concordata con le organizzazioni sindacali. Nello specifico saranno 9.893 infermieri e 3.095 medici per un totale di 12.988 operatori sanitari – ha spiegato l’assessore alla Sanità D’Amato -. Le somme messe a disposizione dall’amministrazione regionale sono pari a circa 12 milioni di euro che era il tetto concordato. L’individuazione dei beneficiari è stata fatta dal datore di lavoro che sono le diverse aziende sanitarie”.

