Coronavirus Latina: 543 casi e 33 decessi in provincia. Nel Lazio trend allo 0,2%

Stabile la curva dei contagi nella provincia di Latina: nessun nuovo caso di positività al coronavirus era riportato nel bollettino della Asl di ieri, sabato 23 maggio; un dato importante rispetto a quello del giorno precedente quando i nuovi contagi in provincia erano 7, legati in particolare modo al cluster del centro dialisi di Priverno. La notizia negativa di ieri è stata però quella della morte di un uomo di 84 anni che era ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Si tratta del 33esimo decesso nel territorio pontino dall’inizio della pandemia.

Analizzando i numeri, da segnalare l’aumento dei guariti che sono saliti a 421, mentre i ricoverati sono 31, nessuno dei quali nel reparto di terapia intensiva del Goretti. Sono scesi ad 89 gli attuali positivi in carico alla Asl, 8 in meno rispetto alla giornata precedente.

Coronavirus Lazio: tutti i dati

Sono sttai 18 i nuovi contagi accertati nella giornata di ieri in tutto il Lazio; il dato, con un trend allo 0,2%, è il più basso dal 10 marzo. I guariti di ieri sono stati 65 che hanno fatto salire il totale da inizio pandemia a 3350. I decessi sono stati 3 ai quali si aggiungono 4 recuperi di notifiche – è di 676 il totale -. Ad oggi risultano 7607 i casi totali, 3581 gli attuali positivi. Intanto proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare.

Coronavirus Latina: 1.360 famiglie ricevono i pacchi alimentari

A Latina il Coc - centro operativo comunale completa la sua operatività con la preparazione e consegna di pacchi alimentari alle famiglie in diffocoltà. Ad ospitare il Coc sono ora i locali di via Cervoni (autolinee), dove sono state allestite stanze per conservare le derrate alimentari e sale per l'attività amministrativa. Sono 1.360 i nuclei inseriti nell'elenco dei servizi sociali e destinatari degli aiuti alimentari, situazioni aggravate da una crisi di liquidittà conseguente all'emergenza sanitaria (qui la notizia).

Fase 2: i locali della provincia chiudono a mezzanotte

La decisione dei sindaci della provincia pontina per riuscire a gestire il controllo per la sicurezza nella più delicala fase 2: ristoranti, bar e pub chiuderanno a mezzanotte, o al massimo a mezzanotte e mezza. Su questo aspetto e sulla questione, non ancora risolta, delle spiagge libere, interviene Cofcommercio, che chiede un termine per la misura adottata da sindaci e certezze maggiori.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento