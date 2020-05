Coronavirus: salgono a 549 i casi in provincia, sono 424 i guariti. I dati delle Asl del Lazio

Salgono a 549 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina: il dato è stato aggiornato dopo la diffusione del nuovo bollettino della Asl nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio. Sono 4 i nuovi contagi accertati, di cui la metà sono trattati a domicilio e il doppio rispetto alla giornata di ieri. Due dei nuovi casi sono stati registrati a Priverno e sono legati al cluster del centro dialisi; un positivo è stato poi accertato a Cori e l’ultimo riguarda un paziente di Fermentino ma in carico alla Asl di Latina. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi. Sono invece aumentati i guariti che sono 424 (3 in più rispetto alla giornata di ieri). Ad oggi sono 91 gli attuali positivi, mentre 31 pazienti sono ricoverati in ospedale, nessuno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Coronavirus Lazio: i dati di tutte le Asl

Di seguito i dati di tutte le Asl del Lazio diffusi dall’Assessorato alla Sanità della Regione:

Asl Roma 1 – 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 88 anni. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 2 nuovi casi positivi. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – 1 nuovo caso positivo. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo. 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 4 nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Coronavirus Latina: 15 casi in una settimana

E' iniziata oggi la seconda settimana dopo le riaperture e l’allentamento delle restrizioni concesse dal 18 maggio. Una settimana delicata in cui si vedranno gli effetti del secondo step di questa fase 2 dell’emergenza coronavirus, in termini soprattutto di contagi. Il bilancio della scorsa settimana nella provincia di Latina è di 15 casi - a fronte dei 7 della settimana precedente -, di cui 11 legati al cluster del centro dialisi di Priverno (a cui vanno aggiunti i 3 del fine settimana del 16 e 17 maggio e i due registrati ieri, anticipati dal sindaco Anna Maria Bilancia e inseriti nel bollettino di oggi).

Coronavirus, salgono a 34 i decessi

Drammatico il fine settimana in provincia dove si sono verificati due decessi legati al coronavirus, entrambi all’ospedale Goretti di Latina che hanno fatto salire il totale a 34. A perdere la vita un uomo di 84 anni di Monte San Biagio e una 88enne di Aprilia.

Coronavirus Latina: domenica al lido e in centro

Primo fine settimana anche a Latina con la “fase 2 bis” dell’emergenza coronavirus. Tanti i cittadini che domenica hanno scelto il lido e il centro città per una passeggiata. Non sempre rispettate le regole del distanziamento sociale (qui la notizia).

Coronavirus, riaprono piscine e palestre

Da oggi, 25 maggio, riaprono nella provincia di Latina e nel Lazio palestre e piscine, come stabilito dal presidente della Regione Zingaretti con un’apposita ordinanza. Diverse le linee guida che sono state stabilite nel provvedimento per lo svolgimento delle varie attività (qui la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento